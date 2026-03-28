Perú vs. Senegal se enfrentan en un amistoso internacional por la fecha FIFA de marzo. (Diseño: Depor)
Perú vs. Senegal se enfrentan en un amistoso internacional por la fecha FIFA de marzo. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver vs. l EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por un nuevo FIFA? ¿En qué canal transmiten el partido? Según al programación, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el sábado 28 de marzo del 2026: ATV (Canal 9), América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (Movistar TV y Movistar TV App). Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 11.00 a.m. (horario peruano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay).

¿Dónde ver la transmisión del partido entre Perú vs. Senegal? (Video: La Bicolor)
¿Dónde ver la transmisión del partido entre Perú vs. Senegal? (Video: La Bicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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