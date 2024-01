Perú vs. Argentina se enfrentan este miércoles, en el marco de la segunda fecha del Grupo B del Preolímpico Sub-23. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Misael Delgado y arrancará desde las 6:00 p.m. (hora peruana), bajo la transmisión de DSports (DIRECTV) para toda América Latina. Como sabemos de la importancia de este duelo, en los siguientes párrafos te daremos a conocer la programación de este partidazo entre la ‘Bicolor’ y la ‘Albiceleste’.

La escuadra dirigidas por José Guillermo del Solar es el actual líder del Grupo B con tres unidades, luego de imponerse por 1-0 ante Chile en su debut. Mientras que los de Javier Mascherano llegan a este encuentro tras igualar 1-1 ante Paraguay, en un encuentro que regaló muchas emociones de principio a fin.

Es necesario mencionar que la ‘Bicolor’ presenta algunos inconvenientes, teniendo a jugadores golpeados como son los casos de Emilio Saba y Alejandro Burlamaqui. Sin embargo, el comando técnico del equipo incaico esperará hasta el último momento para definir si integrarán el once titular ante el combinado argentino.

Argentina, por su lado, cuenta con un gran plantel, el cual está integrado por figuras que militan en el extranjero. Entre los más destacados, se encuentran Thiago Almada (Atlanta United), Claudio Echeverry (River Plate), Valentín Barco (Boca Juniors), Federico Redondo (Argentinos Juniors), entre otros.

Es necesario mencionar que además de este encuentro entre Perú vs. Argentina, también se vivirán otros encuentros este miércoles, como el de Paraguay vs. Uruguay, por el Grupo B. Sin ninguna duda, nos esperan dos duelos emocionantes y con jugadores de alto nivel.

¿A qué hora juegan Perú vs. Argentina?

Perú vs. Argentina es el segundo duelo que disputará el elenco de ‘Chemo’ del Solar en el Preolímpico Sub 23. El cotejo está programado para jugarse en el Polideportivo Misael Delgado este miércoles 24 de enero desde las 6:00 de la tarde, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m.

¿En qué canal ver Perú vs. Argentina?

El partido Perú vs. Argentina será transmitido a través de la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





