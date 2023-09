Revisa en qué canal se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el partidazo entre Perú y Brasil, por la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas. El compromiso entre la ‘Blanquirroja’ y la ‘Canarinha’ está programado para este martes 12 de septiembre en el estadio Nacional de Lima. A continuación, te contamos los canales de TV que transmitirán el encuentro y te explicaremos cómo seguirlo a través de diferentes plataformas. No te lo puedes perder.

La ‘Bicolor’ llega a este cotejo tras igualar sin goles con Paraguay, en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este. El equipo dirigido por Juan Reynoso sufrió la expulsión de Luis Advíncula -en el tramo final del primer tiempo-, pero supo replantear y aguantar en la segunda mitad. Así, rescató un valioso punto en condición de visitante, en una jornada en la que los demás locales ganaron.

Eso sí, no todo es felicidad para la Selección Peruana, pues tiene algunas bajas de cara al duelo ante la ‘Verdeamarela’. En primer lugar, Christofer Gonzales fue desafectado por lesión (convocaron a Nilson Loyola en su reemplazo). Miguel Trauco tiene una fisura y es posible que no llegue al cotejo. Por otro lado, Alexander Callens ya entrena a la par de sus compañeros y podría llegar. Todavía no está decidido.

El equipo dirigido por Fernando Diniz, por su parte, llega a este compromiso tras ganar con autoridad a Bolivia, por 5-1 en el estadio Olímpico de Pará. Neymar anotó dos goles y se convirtió en el máximo goleador histórico de Brasil, con 79 tantos, 2 más que el legendario Pelé. Rodrygo, jugador del Real Madrid, también anotó en dos ocasiones.

El plantel de Brasil ya está en Lima y este domingo entrenará en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en La Victoria. El lunes trabajarán en el estadio Nacional. Se estima que se repita casi el mismo once que goleó a los bolivianos. La única excepción podría ser Gabriel Magalhães, quien fue cambiado en el duelo ante Bolivia por lesión.

¿En qué canal se podrá ver el Perú vs. Brasil?

Si no te quieres perder un segundo del Perú vs. Brasil, presta atención. En territorio peruano, se podrá ver a través de las señales de ATV (Canal 9), América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (003 y 703 HD); mientras que en tierras brasileñas se podrá seguir por Globo. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del cotejo.

Perú vs. Brasil: horarios del partido

Perú: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Brasil: 11:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Bolivia: 10:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

España: 4:00 a.m.

Perú vs. Brasil: ¿dónde juegan?





