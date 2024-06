Perú vs. Paraguay se ven las caras en el Estadio Monumental, en un partido correspondiente a un amistoso internacional por fecha FIFA. Este duelo servirá como preparación para ambas selecciones, que buscan llegar de la mejor forma a la Copa América de Estados Unidos. Será el tercer cotejo de Jorge Fossati al mando de la Blanquirroja y se espera que pueda seguir con la racha positiva (ganó sus primeros dos duelos). A continuación, te contamos cómo llegan los dos equipos y todos los detalles del encuentro ante los guaraníes.

La era del entrenador uruguayo ha iniciado de gran forma: venció por 2-0 a Nicaragua en el Estadio Alejandro Villanueva y goleó por 4-1 a República Dominicana en el Estadio Monumental. Estos amistosos sirvieron para que el combinado patrio vuelva a ganar confianza, luego del mal inicio que tuvo en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Ahora será un duro reto ante Paraguay y la Bicolor se está preparando para afrontarlo.

Para los amistosos ante Paraguay y El Salvador, el extécnico de Universitario de Deportes llamó a un total de 29 jugadores, pero quedaron 28 luego de la desconvocatoria de Alex Valera. La principal sorpresa del listado fue el nombre de Christian Cueva. Pese a que no tiene club, fue llamado a la Videna como invitado. Ha sido considerado, pero será difícil que tenga minutos porque todavía no estaría recuperado al cien por ciento.

Otro jugador convocado fue André Carrillo, quien no había estado en los amistosos ante Nicaragua y República Dominicana. Aunque su llamado no causa asombro porque está teniendo actividad y hace poco logró el ascenso en Arabia Saudita. Los extranjeros que quedaron afuera son Pedro Aquino, Miguel Trauco y Raúl Ruidíaz. En los nacionales, no fueron citados Carlos Cáceda, Renato Solís, Martín Távara y Erick Noriega, quienes sí figuraron en la primera lista de Fossati.

A puertas de los amistosos y el inicio de la Copa América, Renato Tapia habló con la prensa y destacó la integración de los nuevos jugadores. “Los chicos como Bryan (Reyna), Piero (Quispe), Diego (Romero) ya vienen de tiempo atrás. Conocemos a todos los que se están sumando. Necesitamos gente que venga a apoyar al equipo, que trate de sumar y poner su granito de arena para lograr objetivos juntos”, comentó en conferencia de prensa.

Paraguay, por su lado, es dirigido por el técnico Daniel Garnero y busca mejorar su rendimiento para llegar lo más lejos posible en la Copa América. En la lista de convocados figuran nombres como Miguel Almirón, Julio Enciso y Gustavo Gómez. El entrenador también la ha abierto las puertas a nuevas promesas como Gabriel Aguayo (19 años) y Fabrizio Peralta (21).

“Necesitamos prepararnos de la mejor manera para poder competir en los torneos oficiales, la idea es formar un buen equipo y pelear”, dijo Garnero a los medios de comunicación. “Al partido ante Perú llegamos muy bien a pesar no contamos con algunos jugadores que compitieron ayer en la definición del torneo paraguayo”, agregó.





¿En qué canales ver Perú vs. Paraguay?

Perú vs. Paraguay se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de ATV y América TV en señal abierta. También se podrá ver en Movistar Deportes, disponible en la programación de Movistar TV. Recuerda en Depor te brindaremos el minuto a minuto y todos los detalles de este nuevo desafío de la Blanquirroja.





¿A qué hora juegan Perú vs. Paraguay?

El partido Perú vs. Paraguay está pactado para disputarse el viernes 7 de junio desde las 7:30 p.m. según la hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el encuentro comenzará a las 9:30 p.m. En Venezuela y Bolivia, será a las 8:30 p.m., mientras que en México a las 6:30 de la tarde.





¿Dónde se jugará el Perú vs. Paraguay?





