Este sábado 27 de enero, Perú vs. Paraguay se enfrentan por la tercera jornada del Grupo B del Preolímpico Sub-23. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Misael Delgado y arrancará desde las 3:00 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales DSports (DIRECTV), DGO y Tigo Sports para todos los países de América Latina. Conoce todos los detalles de este partidazo por la web de Depor.

El combinado incaico llega a este encuentro luego de caer por 2-0 ante Argentina. Si bien el marcador se mantuvo igualado durante la primera mitad, los de José Guillermo del Solar fueron superados en el complemento. El atacante Thiago Almada, tras una falta de Álvaro Roja contra Valentín Barco, no desaprovechó la oportunidad y colocó el primero desde el punto penal.

Luego, a los 87′, un descuido en la defensa peruana fue aprovechada por los gauchos, quienes se asociaron para que Luciano Gondou finalice con una gran definición. Así pues, la ‘Bicolor’ registró su primera derrota en el certamen internacional, luego de la victoria ante Chile en su debut.

Cabe destacar que la Selección Peruana deberá voltear la página con el objetivo de sumar un nuevo triunfo y así no alejarse de los primeros lugares del Grupo B. Al día de hoy, se ubica en la tercera posición con tres unidades, por detrás de Argentina y Paraguay. Precisamente, este último será el rival con el que se medirá en la tercera jornada.

La ‘Albirroja’, por su lado, llega a este cotejo luego de empatar 1-1 con Argentina en la primera jornada del Preolímpico. El combinado paraguayo estuvo muy cerca de la victoria, pero un gol del rival sobre el final le quitó dicha posibilidad. Eso sí, en la siguiente jornada, pudo cobrar su revancha, superando por 4-3 a Uruguay de Marcelo Bielsa.

¿A qué hora juegan Perú vs. Paraguay?

Perú vs. Paraguay es el tercer duelo que disputará el elenco de ‘Chemo’ del Solar en el Preolímpico Sub 23. El cotejo está programado para jugarse en el Polideportivo Misael Delgado este sábado 27 de enero desde las 3:00 de la tarde, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 4:00 p.m.

¿En qué canal ver Perú vs. Paraguay?

El partido Perú vs. Paraguay será transmitido a través de la señal de DSports (DIRECTV), DGO y Tigo Sports para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





