Erick Noriega es una de los responsables del buen momento que atraviesa Alianza Lima, que lidera el Torneo Apertura de la Liga 1 2025 junto a Melgar y está a un paso de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Todo eso tuvo como premio ser convocado por Óscar Ibáñez a la selección peruana para los partidos ante Bolivia y Venezuela. ¿Como defensa o volante central? El ‘Samurái’ puede alternar en ambas posiciones, aunque en la nómina publicada por la Selección Peruana en sus redes sociales aparece como defensa.

¿La razón? Miguel Araujo y Carlos Zambrano están suspendidos para el partido ante Bolivia. En ese caso, si Óscar Ibáñez decide volver a la línea de cuatro defensores, las opciones disponibles que tiene en la zaga son Luis Abram, Renzo Garcés y el propio Noriega. Si tomamos en cuenta partidos de otro proceso, Jesús Castillo y Renato Tapia, habituales volante, podrían también alternar en la zaga, aunque el DT tendrá la última palabra.

¿Qué opina al respecto el ‘Samurái’ Noriega? “Todavía no he hablado con (Óscar) Ibáñez, pero creo que si me convocan es por la cantidad de suspendidos y lesionados. Toca seguir trabajando”, apuntó el exComerciantes Unidos en entrevista con la periodista Darinka Zumaeta en Al Volante.

Hay otro punto por observar con respecto al partido ante Bolivia: Aldo Corzo y Jesús Castillo están en capilla, por lo que si ven la amarilla ante los altiplánicos, se perderán el compromiso ante Venezuela. En ese caso, ya sea en la defensa o en la volante, la presencia de Erick Noriega se vuelve más atractiva para el seleccionador de la bicolor.

Erick Noriega, categoría 2001 y con 23 años cumplidos, fue convocado por primera vez a la selección mayor el año pasado con Jorge Fossati de entrenador, y debutó ante Nicaragua en un amistoso internacional, jugando los últimos 18 minutos. Anteriormente había jugado con la selección sub 23.

Perú viene de caer 1-0 ante Argentina en Buenos Aires.

La convocatoria de Perú

Arqueros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Diego Enríquez

Defensas: Luis Abram, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Renzo Garcés, Marcos López, Erick Noriega, Miguel Trauco y Carlos Zambrano.

Mediocampistas: Pedro Aquino, Catriel Cabellos, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Oliver Sonne y Renato Tapia.

Delanteros: Gianluca Lapadula, Paolo Guerrero, Kevin Quevedo, Bryan Reyna, Edison Flores, Andy Polo, Luis Ramos, André Carrillo y Kenji Cabrera.

La primera convocatoria de Óscar Ibáñez con algunos rostros nuevos.

¿Cuándo juega Perú vs. Bolivia por las Eliminatorias?

Correspondiente a la fecha 13, Perú y Bolivia se disputa el próximo jueves 20 de marzo, en el Estadio Nacional, en un encuentro que es crucial para la Blanquirroja, que buscará revancha tras la derrota 2-0 sufrida en La Paz, durante la quinta jornada de las Clasificatorias.

Con la necesidad de sumar puntos para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas, el equipo dirigido por Ibáñez se prepara para enfrentar a un rival directo en la lucha por la clasificación. La afición espera que, jugando en casa, la ‘Sele’ pueda revertir los resultados anteriores.

¿Cuándo juega Perú vs. Venezuela por Eliminatorias?

Por su parte, el partido contra Venezuela está previsto para celebrarse el martes 25 de marzo, en el Monumental de Monagas. Tras el empate 1-1 en la ida, Perú está en la obligación de conseguir un triunfo -al igual que ante Bolivia- que le permita escalar posiciones.





TE PUEDE INTERESAR