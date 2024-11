A solo una semana del partido entre las selección de Perú y Chile, válido por la fecha 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026, por fin hay humo blanco respecto al escenario donde se desarrollará el encuentro. Los pupilos de Jorge Fossati recibirán al equipo de Ricardo Gareca el próximo viernes 15 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate, luego de que el Nacional quedara descartado por falta de garantías. Precisamente, este viernes se hizo oficial una noticia que se caía de madura: el coloso de José Díaz no iba a recibir las garantías de las autoridades correspondientes por la realización de la cumbre APEC.

“Se están haciendo esfuerzos significativos para que el partido de la Selección Peruana no se juegue en el Nacional, porque es un espacio muy céntrico que podría afectar a la APEC. Entonces, estamos pensando que eventualmente ese partido se desarrolle en un lugar diferente y más alejado del Centro de Lima”, declaró el primer ministro, Gustavo Adrianzén.

En una resolución firmada por Víctor Eduardo Jara Albujar, desde la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, se dio por conocido que el partido entre Perú vs. Chile no se jugará en el Estadio Nacional. La solicitud de garantías no fue aprobada, por lo que la cancha de Universitario de Deportes queda lista para recibir a la Bicolor.

“Desestimar la solicitud de garantías inherentes al orden público presentada por la FPF representada por el señor Agustin Lozano Saavedra para realizar un espectáculo público deportivo denominado Encuentro de Fútbol Internacional por las Eliminatorias al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, entre las elecciones nacionales del Perú y Chile a desarrollarse el 15 de noviembre a partir de las 8 y media hasta las 11 como a foro de 38 mil asistentes en el Estadio Nacional de Lima”, se lee en el documento.

Así las cosas, Perú se alista para volver a jugar en el Estadio Monumental, donde este año ya disputó un partido amistoso. Fue el 26 de marzo cuando derrotó por 4-1 a su similar de República Dominicana con goles de Sergio Peña, Jesús Castillo, Paolo Guerrero y Piero Quispe. No obstante, ahora el problema radica sobre el estado del gramado de juego: el sábado, la ‘U’ hará su fiesta del bicampeonato.





El partido oficial más reciente entre Perú y Chile en el Estadio de Universitario de Deportes data del domingo 29 de marzo de 2009. Aquella vez se enfrentaron por la fecha 11 de las Eliminatorias al Mundial Sudáfrica 2010 y el resultado favoreció a los dirigidos, en ese entonces, por Marcelo Bielsa (1-3). Marcaron Alexis Sánchez, Humberto Suazo y Matías Fernández para ‘La Roja’; Johan Fano descontó para la Bicolor.

Aquella tarde-noche, Perú formó con Butrón; Prado, Rodríguez, Zambrano, Vargas; Torres, Solano, R. Torres, Ramírez; Chávez y Fano. Mientras que el rival saltó a la cancha de Ate con Bravo; Isla, Jara, Ponce, Cereceda; Beausejour, Carmona, Fernández; González, Suazo y Sánchez.





El compromiso está programado para jugarse el viernes 15 de noviembre desde las 8:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un apasionante ‘Clásico del Pacífico’, ya que ambas selecciones necesitan los puntos para seguir luchando por el cupo al repechaje.

La transmisión del partido de Eliminatorias entre la Selección Peruana y Chile se verá en territorio nacional por las señales de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3 de Movistar). Mientras que en el país sureño, los canales encargados de la televisación del partido serán TV Chile, Paramount y TNT Sports.





Los convocados de Perú

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario) y Diego Enríquez (Sporting Cristal).

Los convocados de Chile

Arqueros: Brayan Cortés (Colo Colo), Lawrence Vigouroux (Swansea City) y Vicente Reyes (Cambridge United).

