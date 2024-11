Cuando a finales se julio se confirmó el traspaso de Joao Grimaldo al Partizán, se sabía de antemano que tendría que pasar por un difícil proceso de adaptación para poco a poco ir sumando minutos y así convencer al comando técnico que lo pidió. Sin embargo, han transcurrido más de tres meses desde entonces y su primera temporada en el fútbol serbio está siendo más complicada de lo que se esperaba. Hoy está muy lejos de ser titular en el conjunto de Belgrado, y a lo largo de todo este tiempo ha tenido que convivir con hechos externos al fútbol que han entrampado su estadía en el Viejo Continente. Así pues, esto coincidió con su reciente exclusión de la última convocatoria de la Selección Peruana.

El canterano de Sporting Cristal no fue considerado por Jorge Fossati para los partidos frente a Chile y Argentina, algo que va en concordancia con sus recientes llamados: en la fecha doble de octubre apenas sumó 17′ contra Brasil, mientras que en septiembre, si bien fue citado, no salió ni en lista ante Colombia y Ecuador. Podría tratarse un tema de gustos o de pocas oportunidades, pero lo cierto es que el entrenador uruguayo prefirió nombres de mayor experiencia cuando ha tenido que recurrir a sus piezas de recambio, donde Joao está lejos de estar entre los primeros.

Competición Fecha Partido Minutos jugados Amistoso 23/03/2024 Perú 2-0 Nicaragua 59′ Amistoso 27/03/2024 Perú 4-1 República Dominicana Suplente Amistoso 08/06/2024 Perú 0-0 Paraguay Suplente Amistoso 15/06/2024 El Salvador 0-1 Perú 45′ Copa América 2024 22/06/2024 Perú 0-0 Chile 19′ Copa América 2024 26/06/2024 Perú 0-1 Canadá Suplente Copa América 2024 30/06/2024 Argentina 2-0 Perú Suplente Eliminatorias 2026 07/09/2024 Perú 1-1 Colombia No salió en lista Eliminatorias 2026 10/09/2024 Ecuador 0-1 Perú No salió en lista Eliminatorias 2026 12/10/2024 Perú 1-0 Uruguay Suplente Eliminatorias 2026 16/10/2024 Brasil 4-0 Perú 17′

Los registros de Joao Grimaldo bajo la dirección técnica de Jorge Fossati.

Joao Grimaldo jugó 17 minutos en el último partido entre Perú y Brasil. (Foto: Getty Images)

Por otro lado, más allá de las razones de Fossati, es inevitable mirar su poca continuidad en Serbia para interpretar otros de los motivos de su no convocatoria para la fecha doble de noviembre. Si tomamos en cuenta los cuatro partidos que ha disputado Partizán desde el duelo ante Brasil, Grimaldo no fue convocado una vez (Novi Pazar), se quedó en la banca en dos oportunidades (FK Cukaricki y FK TSC) y a duras penas sumó 8′ por la Copa de Serbia (Mladost GAT). Estamos hablando de 8′ de 360′ posibles, una cifra bastante baja para un futbolista que aspira a ganarse la titularidad no solo en su club, sino también en la Selección Peruana.

Pero yendo más allá de los números, hay varios motivos que influyeron directamente para que la estancia de Grimaldo sea más complicada en Partizán. La adaptación al idioma es un punto que no se puede omitir, y seguramente el atacante viene trabajando en eso al ser consciente que solo así se abrirá más puertas en el extranjero. Por otro lado, el provenir de un fútbol donde la formación es deficiente e incompleta, lo obligó a partir en desventaja ante sus competidores por el puesto y, como es evidente, quedó relegado a un rol secundario durante este primer semestre de la temporada.

Competición Partidos Goles Asistencias Minutos jugados Superliga de Serbia 4 - - 127′ Copa de Serbia 1 - - 8′ Europa League 2 - - 88′ Conference League 2 - - 58′

Los registros de Joao Grimaldo en Partizán.

Joao Grimaldo lleva nueve partidos con Partizán en lo que va de la temporada. (Foto: Partizán)

Conforme fueron pasando los meses, Joao también fue encontrando trabas desde la misma gestión deportiva del Partizán, un club que no sale campeón nacional desde el curso 2016-17 y en los últimos años ha vivido bajo la sombra de su clásico rival, el Estrella Roja. Precisamente el cuadro rojiblanco dio la estocada final para que el equipo de nuestro compatriota terminara por descarrilarse a mediados de septiembre, luego de haber quedado fuera de toda competición internacional tras ser eliminado de la Europa League y Conference League.

Después de una nueva edición del Derbi Eterno, donde Estrella Roja se quedó con la victoria con un apabullante 4-0 en condición de visitante, un grupo de hinchas extremistas del Partizán reaccionaron de manera delincuencial ante la derrota y terminaron golpeando al entrenador Aleksandar Stanojević, quien fue víctima de cortes el rostro producto de los vidrios rotos en los interiores del estadio. Grimaldo, por su parte, vio todo como un espectador más y en aquel partido ni siquiera salió del banquillo de suplentes. Como era de esperarse, el técnico serbio, quien había pedido el fichaje del exjugador de Sporting Cristal, renunció al día siguiente.

En aquel momento, Depor se comunicó con Milan Pilja, periodista serbio de Arena Sport TV, quien retrató la realidad de los blanquinegros como una de las peores de su historia reciente. “Partizán nunca estuvo tan mal colocado en la tabla, nunca tuvo un equipo tan mal armado y la verdad es que había dinero para hacer algo mejor, pero no tanto como su mayor rival, Estrella Roja, que recibe mucho más dinero con la ayuda del Estado serbio. Ambos clubes son propiedad del Estado, que destina dinero del presupuesto ciudadano a los clubes de fútbol”, relató.

La salida de Aleksandar Stanojević propició que el área deportiva nuevamente buscara a alguien de la casa, recurriendo a Savo Milošević, quien ya había tenido una primera etapa en la institución –ganó la Copa de Serbia en 2019–. “Fue uno de los mejores atacantes que jugó en la selección nacional de Serbia. Durante su primer mandato, Partizán jugó un fútbol más bonito con diferencia, tenía jugadores rápidos y creo que es la mejor solución para Grimaldo, porque su juego se basa en futbolistas con sus características”, agregó Pilja.

Temporada Campeón Subcampeón 2014-15 Partizán Estrella Roja 2015-16 Estrella Roja Partizán 2016-17 Partizán Estrella Roja 2017-18 Estrella Roja Partizán 2018-19 Estrella Roja FK Radnički Niš 2019-20 Estrella Roja Partizán 2020-21 Estrella Roja Partizán 2021-22 Estrella Roja Partizán 2022-23 Estrella Roja Topolyai Sport Club 2023-24 Estrella Roja Partizán

Los últimos 10 campeonatos de la Superliga de Serbia.

Estrella Roja goleó por 4-0 al Partizán en su propio estadio. (Foto: Getty Images)

Savo Milošević asumió desde la fecha 11 de la Superliga de Serbia, y Partizán ha tenido un repunte importante bajo su dirección técnica: ganó los cuatro partidos que dirigió por el torneo local y clasificó a los octavos de final de la Copa de Serbia. Sin embargo, a diferencia de lo que se pensaba en un principio, este cambio de DT no mejoró el panorama para Joao Grimaldo e incluso lo empeoró, pues solo entró de cambio en dos compromisos y apenas acumuló 67′ de 450′ posibles. Claramente no está dentro de las prioridades del estratega de 51 años.

Buscando más respuestas al respecto, la reglamentación del campeonato serbio es uno de los puntos en contra para Joao. Hay una norma que busca promover las divisiones menores, la cual señala que los clubes están obligados a alinear a por lo menos dos futbolistas Sub-22 nacidos en Serbia y que hayan sido formados en el equipo en cuestión. Para mala suerte de Grimaldo, uno de los titulares y que juega en su posición es Zubairu Ibrahim, extremo de 20 años nacido en Ghana y que cuenta con la nacionalidad serbia. Además, uno de los suplentes que más ingresa es Nemanja Trifunović, también de 20 años y que se ubica por las bandas.

Zubairu Ibrahim es uno de los principales competidores de Joao Grimaldo en Partizán. (Foto: Partizán)

Ya sea en un 4-4-2 o en un 4-2-3-1, Joao tiene pocas chances de ser titular. Otro de sus competidores es Aldo Kalulu, extremo congoleño de 28 años que llegó al Partizán hace una temporada. Para más contexto, Depor charló con Nikola Paripović, periodista serbio de Sport Klub, quien analizó el presente de Grimaldo. “Partizán pagó mucho dinero por él en términos de clubes serbios, pero por ahora no ha tenido mucho espacio para jugar. Llegó un nuevo entrenador y parece que prefiere a otros jugadores en posición de banda, Zubairu Ibrahim más en forma. Grimaldo también está luchando con el idioma y su adaptación al fútbol europeo”, explicó.

Por otra parte, Paripović se refirió a la percepción que tiene Savo Milošević sobre el juego de Joao y la reacción de la hinchada tras los primeros meses de su contratación. “Grimaldo es un jugador rápido y ágil. A Milošević le gusta eso, pero parece que aún no han conectado. En el futuro, creo que Grimaldo tendrá su oportunidad, porque se adapta al estilo de fútbol de Milošević. Asimismo, las opiniones sobre su fichaje están divididas. A algunos aficionados les agrada y piensan que merece más oportunidades, otros piensan que le pagan demasiado y que no está al nivel del Partizán, de lo que no estoy de acuerdo porque hay algunos jugadores aquí que ni siquiera merecen jugar al fútbol profesional”, afirmó.

Savo Milošević es el DT de Joao Grimaldo en Partizán. (Foto: Partizán)

En este punto de la historia, hay que señalar que hace poco hubo cambios bruscos en la interna del Partizán. Milorad Vučelić, presidente del club desde 2016, dimitió de su cargo; además, Miloš Vazura, su director general de Deportes, se fue con él. Esto llevó a que se estableciera un organismo temporal que se encargará de la reestructuración de la institución, llevando a cargo fuertes auditorias para mejorar la economía y plantear una fuerte reducción del presupuesto, pasando de 22 millones de euros anuales a 17 millones. Rasim Ljajić estará a la cabeza y en una de sus primeras declaraciones dejó sentada su posición sobre la mala política de fichajes que se instaló en el cuadro rojinegro.

“Hablé con Savo Milošević. Cualquier cambio ahora sería malo. Este cuerpo técnico heredó un equipo con muchas carencias, con números defectuosos, algunos jugadores que no merecen jugar en el Partizán. Esta es, lamentablemente, la realidad. Milošević me dijo personalmente que hay seis o siete jugadores que no merecen estar aquí. También me dijo que no es tan malo como parecía a primera vista, que hay jugadores que pueden servir en el futuro. Tenemos que esperar a enero, luego hacer un nuevo plan y hasta entonces ganar tantos puntos como sea posible”, apuntó.

Precisamente sobre esto, Nikola Paripović fue enfático al señalar que en Partizán son conscientes que lo más probable es que sea un nuevo año sin títulos, pero que esperan retornar el rumbo correcto para volver a competir con Estrella Roja. “Partizán se encuentra en una gran transición en este momento. Los antiguos dirigentes del club se fueron, después de haber arruinado todo. Ahora Partizán necesita ser reparado, desde cero. Terminarán segundos en la liga porque no hay otros clubes fuertes, pero están muy por detrás de Estrella Roja”, argumentó.

Dicho esto, se vienen meses difíciles para Joao Grimaldo, quien llegó a Partizán como el tercer fichaje más cargo del siglo para el club, solo por detrás del nigeriano Umar Sadiq y el guineano Seydouba Soumah. Nadie niega que es uno de los mayores prospectos del fútbol peruano, pero su salida a Serbia, cuando muchos esperaban que se fuera a otra liga –como la portuguesa, argentina o neerlandesa–, dejó muchas dudas. Así pues, la próxima convocatoria de la Selección Peruana posiblemente sea en marzo. Dependerá de él que Jorge Fossati lo vuelva a ver con otros ojos y lo considere como el arma que puede llegar a ser si consolida sus virtudes.

Joao Grimaldo registra un gol con la Selección Peruana. (Foto: La Bicolor)





