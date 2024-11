Si hay algo que se ha destacado de la Selección Peruana bajo la dirección técnica de Jorge Fossati, es la relativa mejoría desde lo defensivo. Si bien Brasil hizo lo que quiso en el último partido –ganó por 4-0–, lo cierto es que la ‘Bicolor’ se ha mostrado más sólida de local a partir de la línea de tres, y pese a de que aún falta mucho por crecer en materia ofensiva, ese ha sido el primer paso reconocible de este nuevo proceso con el uruguayo a la cabeza. Sin embargo, pensando en el próximo compromiso ante Chile, el ‘Nono’ tendrá que hallar soluciones en su plantel para reconstruir su zaga central, pues Carlos Zambrano no estará disponible tras la fecha de sanción que le aplicó la FIFA –por insultar a un oficial de la CONMEBOL en el duelo frente a la ‘Canarinha’–.

Los dolores de cabeza no han parado para Fossati desde que le tocó afrontar las Eliminatorias en septiembre. Previo al partido frente a Colombia tuvo que desconvocar a Franco Zanelatto por una neuritis vestibular y en su lugar llamó a Maxloren Castro. Luego, para la fecha doble de octubre se le cayeron Renato Tapia, Luis Advíncula y Gianluca Lapadula; además, tuvo las suspensiones de Marcos López y Wilder Cartagena, quienes no jugaron contra Uruguay y recién quedaron habilitados frente a Brasil. Para noviembre las cosas no serán diferentes, ya que además de la ya mencionada sanción al ‘León’, Pedro Gallese y Bryan Reyna no serán considerados ante Chile por acumulación de tarjetas amarillas.

Carlos Zambrano registra 79 partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Volviendo a lo de Carlos Zambrano, está claro que hará mucha falta en el cruce frente a la ‘Roja’. A pesar de que contra Brasil jugó uno de sus peores partidos en lo que va del proceso de Jorge Fossati –provocó dos penales y se ganó una amonestación absurda–, eso no borra que sigue siendo el mejor defensor del plantel y uno de los elementos de mayor jerarquía en la cancha. Jugando de líbero no solo aporta claridad en las salidas, sino también ordena a sus stoppers para que no queden mal ubicados en los repliegues. El zaguero de Alianza Lima es un auxilio ante cualquier emergencia y una garantía cuando hay que ganar por arriba.

Ahora que la sanción es oficial, a Fossati no le queda otra que evaluar las variantes que tiene a su disposición y empezar a bosquejar la línea de tres que parará contra Chile. De momento, mientras trabaja con los futbolistas del medio local en la Videna, en los entrenamientos de estos días puso el siguiente bloque defensivo: Aldo Corzo y Renzo Garcés como stoppers, y Miguel Araujo –que está de vacaciones tras la eliminación del Portland Timbers en la MLS– de líbero. A simple vista podría ser conformación lógica, considerando que cuando llegue Alexander Callens tomará el lugar de Garcés.

Competición Fecha Partido Minutos jugados Amistoso 08/06/2024 Perú 0-0 Paraguay 90′ Amistoso 15/06/2024 El Salvador 0-1 Perú 82′ Copa América 2024 22/06/2024 Perú 0-0 Chile 90′ Copa América 2024 26/06/2024 Perú 0-1 Canadá 79′ Copa América 2024 30/06/2024 Argentina 2-0 Perú 90′ Eliminatorias 2026 07/09/2024 Perú 1-1 Colombia 90′ Eliminatorias 2026 10/09/2024 Ecuador 1-0 Perú 45′ Eliminatorias 2026 12/10/2024 Perú 1-0 Uruguay 90′ Eliminatorias 2026 16/10/2024 Brasil 4-0 Perú 90′

Los registros de Carlos Zambrano durante el proceso de Jorge Fossati.

Aldo Corzo debutó con la Selección Peruana en febrero de 2009. (Foto: Getty Images)

La última vez que Corzo jugó un partido oficial con la Selección Peruana, fue en la derrota por 2-0 a manos de Argentina en la Copa América 2024. Aquel día el capitán de Universitario alineó como stopper derecho, su posición habitual en el conjunto crema y que viene repitiendo por estos días en la Videna. Por otro lado, debido a que Araujo no acumula partidos como líbero, la otra alternativa es que el futbolistas del Portland Timbers continúe por el flanco diestro, Garcés se ubique al centro y Callens siga a la izquierda.

De los 36 partidos que disputó el defensor de 28 años en Alianza Lima durante la temporada 2024, seis los hizo arrancando o entrando como líbero. Además, entre su etapa en César Vallejo y Sporting Cristal, jugó más de 50 encuentros en dicha zona y conoce muy bien las labores que tiene que cumplir; esto, además, porque se formó como mediocampista central y tiene mucha técnica para las salidas. Otro de los nombres que también está disponible es el de Erick Noriega, aunque en la última campaña jugó solo como stopper diestro.

Finalmente, contemplando que Luis Abram solo será utilizado como un sustituto de Alexander Callens, Renato Tapia es la última variante que tiene Jorge Fossati en su abanico de opciones. El futbolista del Leganés volvió a la convocatoria tras recuperarse de su lesión muscular y llega con ritmo de competencia a esta jornada doble, incluso con un gol al Girona en la última fecha de LaLiga. Si bien es mediocampista central, la zaga no es una zona que desconozca con la Selección Peruana: en las Eliminatorias 2026, jugó ahí contra Paraguay, Brasil, Argentina y Venezuela, cuando Juan Reynoso todavía era el entrenador del equipo.

Las cartas están sobre la mesa y el ‘Nono’ tendrá que decidir en los próximos días. Cuando los futbolistas que militan en el extranjero lleguen a Lima, seguramente podrá aplicar las variantes que necesita durante los entrenamientos y así definir la oncena que alineará contra Chile. Se espera que la elección del reemplazante de Carlos Zambrano sea la más lógica, pues a estas alturas de la competencia, Perú ya no está para seguir haciendo más experimentos. Que quede como lección lo que vimos en octubre, cuando Alexander Callens fue improvisado como carrilero izquierdo y Oliver Sonne de interior derecho.

Jugador Club Partidos en la temporada Minutos jugados Miguel Araujo Portland Timbers 24 1721′ Aldo Corzo Universitario 36 3144′ Renzo Garcés Alianza Lima 39 3112′ Erick Noriega Comerciantes / Alianza Lima 32 2695′ Renato Tapia Leganés 11 (temporada 2024/25) 549′

Los registros de los posibles reemplazantes de Renato Tapia.

Renzo Garcés lleva tres partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Quién podría sustituir al ‘Káiser’?

Para tener otras miradas sobre quién podría ser el sustituto de Carlos Zambrano en la Selección Peruana y cuánto hará falta en este trascendental partido ante Chile, Depor conversó con Luis Guadalupe, exzaguero de Universitario y la ‘Blanquirroja’. Si bien el ‘Cuto’ coincidió en que el ‘Káiser’ hará mucha falta por todo lo que representa en la línea de tres de Jorge Fossati, tiene plena confianza en que su reemplazante estará a la altura de las circunstancias, algo que ya sucedió en el pasado cuando el equipo tuvo que rearmarse frente a alguna emergencia.

“Se sentirá su ausencia, eso es indiscutible. Pero ya antes hemos visto que cuando ha hecho falta algún jugador, los chicos han respondido bien. Hay un compromiso de los seleccionados, más si hablamos del tema defensivo. Más allá de la jerarquía y el respeto que se ha ganado Zambrano, tanto en la selección como a nivel internacional, confío en que quien tome su lugar sabrá aprovechar la oportunidad, que es algo que buscamos los jugadores en situaciones así”, apuntó.

Carlos Zambrano fue el capitán de Perú ante Uruguay. (Foto: AFP)

En esa misma línea, Guadalupe analizó la fortaleza de Perú en su zaga central, valorando el compromiso del plantel para adaptarse al sistema del entrenador. “Una virtud que tienen es la confianza por la idea del técnico. Me gusta que hayan captado rápido su idea. Uno que ha sido defensa sabe lo complicado que es jugar con línea de tres, pero cuando la trabajas y sabes lo que busca el entrenador, se hace más fácil. Yo creo que si los chicos no se sintieran cómodos en defensa, no hubieran hecho los buenos partidos que hicieron contra Colombia o Uruguay en Lima”, acotó.

En cuanto a las alternativa que tiene el ‘Nono’ para rearmar su defensa, el ‘Cuto’ consideró que el elegido tiene que ser un central y no un mediocampista, ante la posibilidad de que ahí se posicione Renato Tapia. “Tiene que ser un defensor. He visto partidos de Renato ahí y a veces le cuesta, porque él es mucho de salir y jugando como líbero no puedes perder la posición. En ese lugar es muy complicado, si retienes mucho la pelota y te equivocas, chau. Yo creo que a Tapia lo van a poner en el mediocampo, está bien físicamente y esa es su posición”, argumentó.

Miguel Araujo es una de las alternativas para reemplazar a Carlos Zambrano. (Foto: La Bicolor)

Este diario también charló con Diego Penny, actual portero de Deportivo Garcilaso y que también tuvo un paso por la Selección Peruana. Para el ‘Flaco’, Aldo Corzo, Miguel Araujo y Alexander Callens deben conformar la línea de tres contra Chile. “Al jugar Perú con línea de tres, se protege mucho más. El tema de la línea de tres, es que proteges el ancho del área con los tres centrales. Cuando juegas con dos, los laterales tienen que hacer mucho recorrido para protegerse. Perú sí tiene jugadores como para remplazar a Carlos. Si bien él viene jugando a un nivel superlativo, tanto en el campeonato local como en la selección, creo que vamos a estar bien. Sin él, la línea de tres serían con Aldo Corzo, Miguel Araujo y Alexander Callens”, comentó.

Por último, Penny fue enfático en señalar que Renato Tapia no debería ser una opción como central, pues estaríamos desperdiciando sus virtudes como volante ancla. “Con respecto a Tapia, no podemos desaprovechar a un futbolista que viene jugando de volante de contención en su equipo, en una liga competitiva como la española. Renato tiene que jugar en el medio, siendo el equilibrio del mediocampo que plantee Fossati. Por el lado de Renzo Garcés, él viene haciendo bien las cosas en Alianza Lima, puede jugar de líbero y stopper, pero por lo que he visto, siento que Corzo encajaría mejor para armar la línea de tres. Fossati lo conoce, es de su agrado y entiende lo que me pide para el sistema”, finalizó.

Renato Tapia lleva 87 partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)





