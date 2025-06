Mientras el dolor por una inminente eliminación de la Selección Peruana todavía está latente en el hincha, tras el empate 0-0 con Ecuador por las Eliminatorias 2026, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) salieron al frente para respaldar a Óscar Ibáñez. Freddy Ames, miembro del directorio, se refirió al trabajo que viene haciendo el director técnico y al juego mostrado por el equipo en los últimos cuatro partidos.

“Es un balance positivo, tomando en cuenta que nuestra selección ha mejorado en su desempeño. Esperábamos ganarle a Ecuador acá, pero si comparamos a los anteriores técnicos, la performance de Ibáñez fue superior. Se ve que el equipo juega más”, expresó el directo en Ovación en un primer momento.

Pese a ello, es consciente de la necesidad de la Bicolor por la aparición de nuevos jugadores que puedan asumir la responsabilidad en el futuro. Eso sí, se mostró agradecido con futbolistas como Paolo Guerrero, quien pese a su edad continúa siendo importante para el equipo y responde en la cancha.

“Lamentablemente, no tenemos más delanteros de calidad internacional, excepto Paolo Guerrero que hasta ahora sigue vigente, que no necesariamente debería ser así pero no hay más delanteros. El funcionamiento ha sido el correcto, el balance es positivo”, agregó Ames.

Óscar Ibáñez lleva cuatro partidos al mando de la Selección Peruana. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)

¿Jean Ferrari ya tiene acuerdo con la FPF?

En otro momento, Freddy Ames dio detalles del próximo director deportivo de la FPF y la posibilidad de que Jean Ferrari asuma ese cargo. “Hay varios candidatos, uno de ellos es Jean, pero él tiene en este momento una ocupación muy importante como administrador de Universitario y ha hecho un muy buen trabajo. Si yo fuera propietario de Universitario, lo pensaría dos veces de poder removerlo porque es una buena gestión”, afirmó.

Luego, el directivo agregó: “Ferrari no solo ha traído resultados deportivos del club, sino también sanear una economía que estaba en rojo, yo lo mantendría. Es un muy buen candidato pero pertenece a una institución importante como Universitario”.

Jean Ferrari es administrador de Universitario desde el 2021. (Foto: El Comercio)

¿Qué dijo Freeddy Ames sobre Ayacucho FC y Binacional?

Por otro lado, Freddy Ames dio más detalles de la decisión de la FPF en no sancionar a los clubes Ayacucho FC y Binacional. “Estos procesos están todavía recurridos, no están en instancia final y la decisión que se ha tomado ayer es esperar la instancia final judicial sobre este tipo de procesos, porque la FPF ha apelado las resoluciones emitidas por los jueces”, sostuvo.

Asimismo, explicó que la FIFA ni la Conmebol pueden intervenir: “La FIFA no puede imponer, FIFA y Conmebol sugieren cómo actuar, pero cada federación es independiente en las decisiones que toma pero sabiendo que las decisiones pueden repercutir directa o indirectamente a la misma federación”.

TE PUEDE INTERESAR