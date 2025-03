El arbitraje del chileno Cristian Garay en el Perú vs. Venezuela todavía sigue generando polémica por las decisiones que perjudicaron a la Selección Peruana. A propósito de eso. Freddy Ames, directivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), cuestionó el desempeño del juez, pero descartó que haya actuado con mala intención por su nacionalidad.

“En Maturín no tuvimos un buen arbitraje. De alguna manera nos perjudicó. Todos los árbitro FIFA son profesionales. No se puede juzgar a un árbitro por su nacionalidad. Hay que aceptar la designación. Creo que el árbitro falló, no hizo su mejor trabajo; pero no por su nacionalidad”, expresó el directivo, tras volver de territorio venezolano.

Ames agregó que, por más críticas que haya contra el árbitro chileno, no va a cambiar el resultado. Eso sí, expresó su preocupación por lo ocurrido durante el partido. “¿En algún momento ha cambiado un score después de un partido realizado? Nunca. Sí estamos preocupados porque el árbitro no actuó como debería actuar", apuntó.

¿1190 le debe a los clubes?

En los últimos días, varios clubes de la Liga 1 expresaron su fastidio por el retraso de pagos de la empresa 1190 Sports respecto a los derechos de televisión. Y si bien había un reclamo para acelerar los pagos correspondientes, Ames afirmó que la operadora ya cumplió con los depósitos a los equipos.

“No es cierto que los clubes no cobran. Están al día, han cobrado. Hay una cláusula en el contrato con 1190 que permite pagar hasta 60 días posteriores. Por tanto, ha cumplido con pagar la cuota que correspondía a enero en el mes de marzo. Es la cláusula y hay que respetarla. No es lo mejor”, sostuvo el directivo.

¿Agustín Lozano a la relección?

En otro momento, a Ames le preguntaron sobre la posibilidad de que Lozano, presidente de la FPF, decida postular para reelegirse en el cargo por otro periodo más en las próximas elecciones. “¿Reelección? No soy Lozano, pregúntele a él", respondió el directivo.

Eso sí, lo que generó polémica fue su punto de vista respecto a la gestión que Lozano viene haciendo como presidente de la FPF: “A nivel de infraestructura, de apoyo a los clubes, de resultados no es el mejor; pero eso no significa que una persona sea descalificada. Todos tienen derecho a postular, más allá de que lo elijan. Yo estoy en su directorio, por tanto, estoy viendo un buen trabajo desde que yo me he incorporado”, dijo.

Por último, Ames adelantó que a partir del próximo año, la Liga de Fútbol Profesional será la encargada de dirigir el fútbol peruano y ya no la FPF, como lo viene haciendo hasta hoy.

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

Luego de caer por 1-0 a manos de Venezuela, la Selección Peruana volverá a tener actividad en junio, cuando visite a Colombia por la jornada 15 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso todavía no ha sido programado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), pero se sabe de antemano que se disputará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para la señal abierta del territorio peruano, mientras que Movistar Deportes cuenta con los derechos televisivos para la señal de cable. Además, en suelo colombiano se podrá ver por Caracol TV y RCN. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

