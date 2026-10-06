Revisa el resumen. Este martes 6 de octubre desde las 6:45 p.m. (horario en Perú y Colombia), vs. chocaron en el . ¿Cómo se vio este partido? La transmisión estuvo a cargo de América TV (Canal 4 y América tvGO) y Bicolor+ para todo el público peruano, mientras que GOL Caracol TV y Canal RC lo pasarán en Colombia. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el encuentro comenzó con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Perú vs. Colombia juegan en amistoso internacional FIFA. (Video: Bicolor)
Perú vs. Colombia juegan en amistoso internacional FIFA. (Video: Bicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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