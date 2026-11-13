Desde el Estadio Alejandro Villanueva, vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por un . ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú, este enfrentamiento estará disponible en la señal de América TV (Canal 4 y América tvGO) y la plataforma de la FPF, llamada Bicolor+; en Bolivia, el duelo se verá por FBF Play. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este viernes 13 de noviembre desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil). ¿Quieres seguir el minuto a minuto de este compromiso? Podrás hacerlo a través de la web y todas las plataformas de Depor.

Perú vs. Bolivia se enfrentan por un nuevo amistoso FIFA, con la transmisión de América TV, América tvGO, Canal 4, Bicolor+ y Bicolor+ Premium. (Video: Bicolor+)
Perú vs. Bolivia se enfrentan por un nuevo amistoso FIFA, con la transmisión de América TV, América tvGO, Canal 4, Bicolor+ y Bicolor+ Premium. (Video: Bicolor+)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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