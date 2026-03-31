Este martes 31 de marzo desde la 1:00 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay), chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en el . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ATV (Canal 9), América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (Movistar TV y Movistar TV App) para todo el público peruano. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el encuentro comenzará con tres horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Perú vs. Honduras chocan en un amistoso FIFA. (Video: La Bicolor)
Perú vs. Honduras chocan en un amistoso FIFA. (Video: La Bicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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