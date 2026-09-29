Este desde las 8:00 p.m. (horario en Perú), chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en el (New Jersey, Estados Unidos). ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de América TV (Canal 4 y América tvGO) y Bicolor+ para todo el público peruano, mientras que TUDN, TV Azteca 7 y Canal 5 de Televisa lo pasarán en México. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el encuentro comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

América TV, América tvGO, Canal 4 y Bicolor+ transmitirán el partido entre Perú vs. México. (Video: La Bicolor)
América TV, América tvGO, Canal 4 y Bicolor+ transmitirán el partido entre Perú vs. México. (Video: La Bicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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