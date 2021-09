Minuto 27 del primer tiempo del partido entre la Selección Peruana y Venezuela. Un balón dividido ocasiona que Gianluca Lapadula caiga al terreno de juego, luego de que Tomás Rincón le aplicara un rodillazo en el rostro al ‘Bambino’, quien rápidamente solicitó atención médica para ser atendido.

Tras el partido, la ‘herida de guerra’ mostraba que la dentadura del futbolista nacional había sido seriamente dañada en esa acción, sumándose a la fractura de nariz que tuvo en la pasada edición de la Copa América, también defendiendo los colores de la escuadra incaica.

Lejos de lamentar lo ocurrido en sus participaciones con la Selección Peruana, Gianluca Lapadula tomó con humor lo acontecido en ambas ocasiones, afirmando que la apariencia física -debido a las duras entradas de sus oponentes- le cambió para bien.

“Llegué mucho más feo (a Perú). Ahora, me he vuelto un chico muy lindo”, sostuvo el jugador nacional en diálogo con el departamento de prensa del combinado blanquirrojo, luego de confesar -entre risas- que no podía sonreír mucho porque se iba a notar el daño que había sufrido su diente contra los llaneros.

Por otro lado, Gianluca Lapadula descartó que su presencia ante Brasil se vea afectada por el choque con Rincón. Incluso, se muestra ansioso por jugar al lado de Raúl Ruidíaz y de Paolo Guerrero, aunque es consciente de que lo del ‘Depredador’ tendrá que esperar un poco en la Selección Peruana porque está suspendido.

“Paolo (Guerrero) es un jugador histórico. Es un campeón y me gustaría muchísimo jugar con él, como con Raúl (Ruidíaz), que es un chico muy bueno, me llevo muy bien (con él). A ver qué quiere hacer el ‘profe’. Yo estoy disponible a hacer cualquier cosa”, acotó el delantero de Benevento.

