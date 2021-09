La Selección Peruana se prepara para su próximo encuentro frente a Brasil, por la décima jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. El elenco de Ricardo Gareca entrenará una vez más en la Videna antes de partir hacia Recife, ciudad donde se disputará el compromiso. Conoce aquí su itinerario completo.

El combinado nacional salió del hotel de concentración a las 8:45 a.m. para tener su último entrenamiento en Lima. Para esta ocasión, ni Paolo Guerrero ni Sergio Peña estuvieron en el bus, el primero porque retornó a tierras cariocas, ante la imposibilidad de jugar el siguiente duelo de Eliminatorias, y el segundo por lesión.

Al término de su práctica, el conjunto bicolor partirá de nuevo al hotel, donde se alistarán, cargarán maletas y saldrán rumbo al aeropuerto para tomar un vuelo hacia Recife, ciudad donde se disputará el duelo contra la ‘Canarinha’, por la pelea de los tres puntos de la fecha. El vuelo está previsto para las 2:30 p.m.

Se descarta cambio de sede

Luego de la suspensión del duelo entre Brasil y Argentina, debido a malas coordinaciones, se tuvo la pregunta si habría un cambio de sede para el siguiente partido que albergaría de local el cuadro de Tité. Al respecto, el gerente de selecciones de la FPF, Antonio García Pye, dio a conocer que el itinerario continúa siendo el mismo.

En ese sentido, descartó la posibilidad de que la Selección Peruana tenga que irse a otra sede para disputar el duelo con Brasil, ya que los tiempos no permitirían que se haga de manera correcta, lo que evitaría que el partido se dispute de manera regular.

“Lo que ha ocurrido en el Brasil vs. Argentina se da en circunstancias diferentes a las que puedan existir con nosotros, ya que no contamos con jugadores en esta liga (Inglaterra). Jugar en otra ciudad me parece logísticamente complicado, ya que se necesitaría un ‘mago’ más que un gerente”, agregó.





