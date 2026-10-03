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¡Se la perdió! tuvo una gran chance para descontar en el amistoso entre por la fecha FIFA. Jhonny Vidales encontró al ‘Bambino’ dentro del área y lo habilitó para que quedara con opción de remate. Lapadula intentó puntear el balón ante la salida del arquero canadiense, pero su disparo salió demasiado elevado y terminó por encima del travesaño.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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