Autogol de Matías Lazo para el 1-2 del Perú vs Chile por amistoso FIFA. (Video: América TV)

Se acabó la ilusión del partido en la que, a pesar de haber mostrado grandes desempeños, se encontró con un error fatal que sentenció el triunfo de Chile en el ‘Clásico del Pacífico’. El equipo de Manuel Barreto dejó buenas sensaciones en varios pasajes del encuentro, con dominio del mediocampo, pero las deficiencias defensivas volvió a pasarle factura. La ‘Bicolor’ tuvo ocasiones claras que no logró concretar y, en el tramo final, una desconcentración terminó definiendo la historia, dejaron espacios para el disparo de Tapia que tuvo dirección al arco y aunque Matías Lazo quiso detener el remate, le dio la facilidad de que se meta a las redes.

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

