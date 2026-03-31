Gol de Darlin Mencía para el 2-2 de Honduras vs. Perú. (Video: América TV)
Gol de Darlin Mencía para el 2-2 de Honduras vs. Perú. (Video: América TV)

Corría el minuto 93, Honduras lo iguala en el suspiro final. apareció en la última acción del partido para marcar el 2-2 ante Perú y silenciar el cierre del encuentro. Cuando el partido parecía definido, apareció Mencía al minuto 90+3 para marcar el gol del empate, desatando la emoción en el cierre del encuentro y sellando un resultado que refleja la resiliencia del equipo hondureño.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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