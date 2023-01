Cuando más tenemos que ganar, sufrimos golpes duros. Diego Gonzales fue el encargado de abrir el marcador en el Perú vs. Paraguay por el Sudamericano Sub 20. Con el marcador 1-0 abajo, la selección peruana se está despidiendo del torneo, además se queda sin chances de clasificar al hexagonal final. Todavía queda partido por jugar, pero el panorama ya luce complicado.

Paraguay salió decidido a marcar y obtuvo su premio en el primer tiempo del partido. En el minuto 33 de juego, Diego Gonzales puso el primer tanto tras un cabezazo en el corazón del área. El portero de Alianza Lima, Sebastian Amasifuen, no tuvo nada que hacer. Fue el primero para los paraguayos, que celebraron eufóricamente.

El tanto llegó luego de que la escuadra paraguaya probara algunos disparos desde fuera del área, mientras que la selección peruana lucía aturdida por la superioridad. Es el tercer gol que anota Paraguay en el Sudamericano Sub 20, tras los dos goles que marcaron Gilberto Flores y Allam Steven Wlk Dure en el triunfo vs. Argentina por la primera fecha.





Perú vs. Paraguay: lo que se viene

Después del partido vs. Paraguay, la selección peruana enfrentará a su similar de Argentina el miércoles 25 de enero. El partido iniciará desde las 5:00 p.m. (horario peruano) en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Eso sí, si Perú pierde el partido de esta tarde vs. el cuadro paraguayo, ya no tendrá ninguna posibilidad de clasificar al hexagonal final.

Paraguay, por su parte, descansará en la fecha 4, y jugará vs. Brasil en la fecha 5 del Grupo A del Sudamericano Sub 20. El partido también se jugará en el Estadio Deportivo Cali, desde las 7:30 p.m. (horario peruano). Con el parcial triunfo ante Perú, la selección paraguaya se ubica en el primer lugar del grupo con 7 puntos.

Cabe destacar que los tres mejores equipos de cada serie pasarán a la fase final, donde deberán enfrentarse todos contra todos y se definirá al ganador por puntos. El que tenga la mayor cantidad de puntos al término de las cinco fechas de partidos se coronará ganador, siendo el último que ostenta este título la selección de Ecuador.





