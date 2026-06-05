Gol de Wilson Isidor puso el 1-0 de Haití vs Perú. (Video: ATV)
Gol de Wilson Isidor puso el 1-0 de Haití vs Perú. (Video: ATV)

El trámite en Miami se complicó temprano para la debido a un costoso error individual que rompió la paridad. Cuando la Bicolor empezaba a sacudirse del asedio inicial de Haití, adueñándose del balón para enfriar el ritmo del encuentro, un exceso de confianza de echó todo a perder. A los 15 minutos, el atacante del Corinthians arriesgó un pase en la medular y regaló la posesión, activando la contra letal haitiana. Jean-Ricner Bellegarde condujo con velocidad por el centro y habilitó de forma quirúrgica a Wilson Isidor; el delantero picó al espacio y, pese al esfuerzo extremo de Renzo Garcés por cortar con una barrida, definió con sutileza por encima de Pedro Gallese para clavar el 1-0 en el Nu Stadium.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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