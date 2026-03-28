Gol de Ismaïla Sarr para el 2-0 de Senegal vs. Perú. (Video: América TV)
Gol de Ismaïla Sarr para el 2-0 de Senegal vs. Perú. (Video: América TV)

A los 54 minutos, golpeó por segunda vez en el amistoso ante jugado en Francia. estuvo atento a un rebote que se desvió en Jairo Vélez y definió ante la salida de Pedro Gallese para poner el 2-0. En la acción, ni Miguel Araujo ni Alfonso Barco lograron cerrar a tiempo, y la selección peruana quedó en desventaja frente al vigente campeón africano.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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