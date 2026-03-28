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¡Mala fortuna de Vélez y Araujo no reaccionó! Gol de Sarr para el 2-0 de Senegal vs. Perú
¡Mala fortuna de Vélez y Araujo no reaccionó! Gol de Sarr para el 2-0 de Senegal vs. Perú
Con algo de fortuna por el desvío en Jairo Vélez, Ismaila Sarr encontró el espacio y no perdonó frente a Pedro Gallese. Perú no logró reaccionar en defensa y Senegal amplió la ventaja en el amistoso internacional disputado en Francia.
Gol de Ismaïla Sarr para el 2-0 de Senegal vs. Perú. (Video: América TV)
A los 54 minutos, Senegal golpeó por segunda vez en el amistoso ante Perú jugado en Francia. Ismaila Sarr estuvo atento a un rebote que se desvió en Jairo Vélez y definió ante la salida de Pedro Gallese para poner el 2-0. En la acción, ni Miguel Araujo ni Alfonso Barco lograron cerrar a tiempo, y la selección peruana quedó en desventaja frente al vigente campeón africano.
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.