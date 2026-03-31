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¡Un baile de Joao Grimaldo! Gol de Jairo Vélez para el 1-0 de Perú vs. Honduras
A los 6 minutos, Jairo Vélez abrió el marcador tras una gran jugada individual de Joao Grimaldo por el sector izquierdo. Perú se pone 1-0 ante Honduras en Leganés, España. El volante de Alianza Lima no dudó ni un instante. Apenas tuvo el balón frente al arco, sacó un remate de derecha bien colocado hacia el palo más lejano, imposible para el guardameta rival. La jugada exigía rapidez mental y precisión, y Vélez respondió con ambas. Sin necesidad de controlar de más, resolvió en primera intención, aprovechando el espacio generado por la acción previa por la banda izquierda. Fue una definición limpia y efectiva, de esas que marcan diferencia en partidos cerrados. El disparo, además de potencia, tuvo la dirección justa para dejar sin opciones al portero y confirmar el 1-0.
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.