Gol de Jairo Vélez para el 1-0 de Perú vs. México. (Video: Bicolor+)
Gol de Jairo Vélez para el 1-0 de Perú vs. México. (Video: Bicolor+)

Con una propuesta diferente a la que mostró frente a Estados Unidos, la salió con mayor seguridad al Arena Red Bull para hacerle frente a su similar de , presionando en campo rival y buscando propiciar el error rival. En medio de este plan de juego, un pase largo de Pedro Gallese terminó en el 1-0 de los dirigidos por Mano Menezes. Después del saque del ‘Pulpo’ y una disputa aérea entre Adrián Ugarriza y Víctor Guzmán, cogió el rebote y no perdonó al quedar mano a mano con el portero Óscar García, anotando el 1-0 parcial a los 26′. Con este tanto, el volante de Alianza Lima llegó a las cinco anotaciones desde su debut con la ‘Blanquirroja’.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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