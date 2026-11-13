Gol de Maxloren Castro para el 2-0 de Perú vs. Bolivia. (Video: Bicolor+)
Gol de Maxloren Castro para el 2-0 de Perú vs. Bolivia. (Video: Bicolor+)

La amplió su ventaja frente a en el estadio Alejandro Villanueva. A los 86 minutos, apareció para marcar el 2-0 con un magnífico remate colocado que dejó sin reacción al arquero Carlos Lampe. El joven futbolista nacional que juega en Sporting Cristal aprovechó su oportunidad y sacó un disparo preciso para vencer la resistencia del guardameta de la ‘Verde’. Su anotación desató la celebración en Matute y permitió que la Bicolor aumentara la diferencia en el marcador. De esta manera, Perú se impone por 2-0 ante Bolivia en los minutos finales del encuentro, con los goles de Gianluca Lapadula y Maxloren Castro.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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