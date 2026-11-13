Gianluca Lapadula salió lesionado y genera preocupación en Universitario. (Video: Bicolor+)
Gianluca Lapadula salió lesionado y genera preocupación en Universitario. (Video: Bicolor+)

La sufrió una baja durante el amistoso frente a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva. Gianluca Lapadula sintió una molestia física y tuvo que abandonar el terreno de juego a los 55 minutos, generando preocupación en el comando técnico de Mano Menezes. La situación se presentó un minuto antes, cuando el delantero nacional se quedó tendido sobre el césped y pidió atención. Al notar que no podía continuar con normalidad, el cuerpo técnico decidió realizar la modificación para evitar que la molestia se agravara. Su lugar fue ocupado por Ugarriza, quien ingresó a los 55 minutos. Lapadula se retiró entre los aplausos del público presente en Matute, luego de haber anotado el único gol del encuentro desde el punto de penal. Por ahora, no se conoce la gravedad de la molestia del atacante peruano.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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