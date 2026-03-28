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¡Alfonso Barco quedó expuesto! Gol de Nicolas Jackson para el 1-0 de Senegal vs. Perú
La acción de Senegal dejó expuesto a Alfonso Barco, que no pudo contener el arranque de Mbaye por la banda izquierda. El senegalés lo superó con un cambio de ritmo contundente y ganó la línea de fondo sin oposición. Desde ahí sacó un centro rasante y preciso al área chica, donde ya esperaba Nicolas Jackson. El delantero leyó bien la jugada, se desmarcó y apareció libre para definir con derecha desde muy cerca. El remate fue directo al centro del arco y terminó en el fondo de la red sin complicaciones. La defensa peruana quedó desordenada tras la acción individual de Mbaye, y Barco quedó retratado en la jugada. Senegal aprovechó ese espacio y golpeó con eficacia en un momento determinante del partido cuando ya acababa el primer tiempo.
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.