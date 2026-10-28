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¡Jugada preparada! Gol de Sebastián Tejada para el 1-0 de Perú vs. Angola en el Mundial Sub-15
Después de no haber clasificado a los octavos de final del Mundial y Festival Sub-15 al caer a manos de Italia en penales, la Selección Peruana de la categoría busca terminar su participación en el torneo en la mejor ubicación posible, entre los puestos 17 y 32. Así pues, en su primer partido en este reducido entre los combinados que no pasaron de ronda en el Nivel A, la ‘Bicolor’ arrancó con pie derecho frente a Angola al encontrar la ventaja tan solo a los 6′ gracias un zapatazo de Sebastián Tejada, futbolista que milita en el New York City FC Academy de los Estados Unidos. La jugada nació de un saque de de esquina desde la derecha, dejándole el camino libre al volante para que remate de larga distancia y coloque la ventaja para la ‘Blanquirroja’.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.