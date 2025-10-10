Gol de César Inga para el 1-0 del amistoso FIFA. (Video: América TV)
Se adelanta Perú en el marcador. En medio de un recambio generacional que apunta a la juventud de los nuevos rostros, tenía que aparecer entre esos nombres el de , que fue el gran protagonista del primer gol de la en una nueva edición del . Pero ojo, que la jugada arrancó casi desde el medio campo con un preciso pase largo de Jesús Castillo para abrir la cancha con el carrilero de Universitario que aparece por la izquierda ya cerca del área. Amaga hasta en dos oportunidades a Hormazabal y se mete para sacar el remate cruzado que terminó con un fierrazo de otro planeta.

