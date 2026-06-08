Gol de Jairo Vélez puso el 1-3 del Perú vs España en amistoso internacional. (Video: América TV)
Gol de Jairo Vélez puso el 1-3 del Perú vs España en amistoso internacional. (Video: América TV)

Gol de la honra y una correcta lectura colectiva para maquillar el resultado de la en México. El descuento de Perú nació de una excelente habilitación de por la banda izquierda, explotando la espalda de Cucurella con un envío preciso hacia el callejón central. La pasividad de los centrales ibéricos le permitió a Jairo Vélez ingresar con comodidad al área grande sin ningún tipo de presión. El volante ofensivo íntimo demostró toda su categoría individual al no ponerse nervioso frente a David Raya, definiendo con un remate seco de pierna izquierda que dejó sin opciones al guardameta del Arsenal.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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