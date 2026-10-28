Gol de Jean Franco Trujillo para el 1-0 de Perú vs. Italia en el Mundial y Festival Sub-15. (Video: DAZN)
Gol de Jean Franco Trujillo para el 1-0 de Perú vs. Italia en el Mundial y Festival Sub-15. (Video: DAZN)

Luego de un intento de en el área de la , la línea defensiva nacional estuvo atenta para despejar el balón a tiempo e iniciar el contragolpe letal que terminó en el 1-0 parcial a los 6′ del compromiso, válido por los dieciseisavos de final del . Tras coger el esférico por el centro, Jean Franco Trujillo se sacó a su marcador y emprendió un veloz ataque por la banda derecha, terminando la jugada con una perfecta definición cruzada.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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