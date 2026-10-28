Gol de Piero Oliva para el 2-1 de Perú vs. Angola en el Mundial y Festival Sub-15. (Video: DAZN)
Gol de Piero Oliva para el 2-1 de Perú vs. Angola en el Mundial y Festival Sub-15. (Video: DAZN)

no se bajó los brazos tras el 1-0 conseguido por en el primer tiempo gracias al tanto de Sebastián Tejada, por lo que en la etapa complementaria consiguió la igualdad que apretó aún más el trámite del compromiso por el Mundial y Festival Sub-15, correspondiente a disputa por la ubicación de las selecciones entre los puestos 17 y 32. Así pues, cuando parecía que nos iríamos a la definición por penales, capturó un balón dentro del área y ejecutó una perfecta ‘tijera’ para decretar el 2-1 definitivo a los 32′. Recordemos que estos partidos se disputan con equipos de ocho jugadores, divididos en dos tiempos de 20 minutos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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