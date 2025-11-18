Gol de Darío Osorio para el 2-1 de Chile vs. Perú. (Video: América TV)
Luego de un primer tiempo que terminó con ventaja para , por un , Chile sorprendió en la segunda etapa del . Si bien contaban con 10 hombres (por expulsión de Iván Román), los dirigidos por Nicolás Córdova se mostraron más ordenados y alcanzaron la remontada de 2-1. Primero, apareció en el área para atrapar un rebote y rematar de manera potente a los 53′. Posteriormente, un contragolpe de ‘La Roja’ fue letal y el balón quedó para (60′), producto de una mala salida de Jairo Concha, y el delantero respondió bien en la definición del mano a mano para poner la ventaja en el estadio Fisht de Sochi (Rusia).

Gol de Felipe Loyola para el 1-1 de Chile vs. Perú. (Video: América TV)
