¡Remontada de ‘La Roja’! Goles de Loyola y Osorio para el 2-1 de Chile vs. Perú
A pesar de contar con 10 hombres, Chile encontró espacios para acomodarse en el campo y logró la remontada. En el primer gol, Loyola encontró un rebote y en el segundo Osorio definió tras un contragolpe.
Gol de Darío Osorio para el 2-1 de Chile vs. Perú. (Video: América TV)
Luego de un primer tiempo que terminó con ventaja para Perú, por un gol de Alex Valera, Chile sorprendió en la segunda etapa del partido amistoso. Si bien contaban con 10 hombres (por expulsión de Iván Román), los dirigidos por Nicolás Córdova se mostraron más ordenados y alcanzaron la remontada de 2-1. Primero, Felipe Loyola apareció en el área para atrapar un rebote y rematar de manera potente a los 53′. Posteriormente, un contragolpe de ‘La Roja’ fue letal y el balón quedó para Darío Osorio (60′), producto de una mala salida de Jairo Concha, y el delantero respondió bien en la definición del mano a mano para poner la ventaja en el estadio Fisht de Sochi (Rusia).
Gol de Felipe Loyola para el 1-1 de Chile vs. Perú. (Video: América TV)