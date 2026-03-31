Gol de Jairo Vélez para el 2-1 de Perú vs. Honduras. (Video: América TV)
Gol de Jairo Vélez para el 2-1 de Perú vs. Honduras. (Video: América TV)

Corría el minuto 58, la selección encuentra premio en el balón detenido y vuelve a ponerse arriba en el marcador. ejecutó con precisión el tiro de esquina desde la derecha y, en el corazón del área, apareció para imponerse en el juego aéreo. El atacante conectó un cabezazo firme que dejó sin reacción al arquero rival. Con este tanto, Vélez firma su doblete en el compromiso y confirma su gran momento en ataque. Perú capitaliza su mejor pasaje en el partido y transforma la insistencia en ventaja. El 2-1 refleja la reacción de la bicolor, que golpea en un momento clave frente a Honduras.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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