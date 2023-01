La participación de la Selección Peruana Sub-20 en el Sudamericano de Colombia dejó muy malas sensaciones, pues, además de no haber sumado punto alguno, se despidió del torneo con siete goles en contra y solo uno a favor. Tras ello, Gustavo Roverano, quien trabajó como director técnico del equipo hasta octubre del año pasado, habló sobre el nivel de sus exdirigidos y las diferencias con el resto de jugadores del continente.

El estratega fue claro y recordó que no le dejaron acabar su proceso, el cual fue cortado, según su opinión, en una etapa importante para los chicos previo al Sudamericano. “No terminé el proceso, a mí no me puede avalar por partidos amistosos porque uno se preparaba para el Sudamericano. En la etapa más importante del año yo no estuve”, manifestó en diálogo con ‘Ovación’.

Asimismo, remarcó que lo que vimos en el Sudamericano de Colombia no fue obra de la casualidad, sino de un problema en la formación de los jugadores desde hace muchos años. “Esto viene de la falta de trabajo con seriedad en la divisiones menores y esto se vio a lo largo de la historia, no solo en Selección sino también a nivel de clubes”, acotó al respecto.

Una de las confesiones más alarmantes que dio a conocer Roverano, es que cuando fue director técnico de la Selección Peruana Sub-20, tuvo que elegir a jugadores para su plantel sin verlos jugar. Esto debido a que muchos de ellos no tenían continuidad en sus clubes o no estaba disputando algún torneo de menores.

“En los primeros microciclos tuve que seleccionar futbolistas sin verlos jugar, porque no estaban jugando. En ese momento, me cegué por informes de la FPF, pero no pude seleccionar a los chicos por su rendimiento porque no estaban en competencia”, reveló el exportero de Alianza Lima.

Tras su salida de la Sub-20, Gustavo Roverano dirigirá a Alfonso Ugarte de la Liga 2. (Foto: FPF)

“La metodología que se manejaba, limitaba mucho al entrenador y después no tenía cierto apoyo. (...) En el tema físico siempre he visto una diferencia notoria con el resto”, añadió, dando detalles de su renuncia al cargo de seleccionador de la ‘Blanquirroja’ Sub-20.

Finalmente, Roverano comentó sus expectativas para este 2023 ahora que tiene un nuevo reto como DT de Alfonso Ugarte en la Liga 2. “Es un reto lindo. Se me presentó el proyecto y estamos con la directiva apuntando al ascenso. Por primera vez en mi carrera puedo armar un plantel, Queremos hacer nuestra pretemporada en altura para que los jugadores se vayan adaptando”, puntualizó. Que sea una buena etapa para él.





