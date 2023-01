Este sábado Alianza Lima disputó un partido de práctica con los jugadores del plantel, donde el resultado final fue un 3-3 muy disputado. Tras dicho encuentro, Hernán Barcos conversó con los medios de comunicación y tocó un tema que sigue dando vueltas durante los últimos días: el retraso del inicio de la Liga 1 2023 y el conflicto entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y los clubes opositores.

El delantero argentino fue claro y mostró su disconformidad por todo lo que está pasando en el fútbol peruano, lo cual está perjudicando al normal desarrollo del campeonato. “No sabemos ni cuándo va a empezar, ojalá se resuelva rápido. Desde el 5 de diciembre estamos trabajando, parece hasta sin sentido pero esperemos que se resuelva rápido”, dijo el ‘Pirata’ en diálogo con ‘Ovación’.

Asimismo, el atacante de 38 años recalcó que la solución de este asunto no está en manos de los futbolistas, sino de los clubes involucrados y la FPF. “Hay que tener paciencia, no queda otra, no depende de nosotros, depende del club y de la Federación”, acotó.

“Los dos años que estuve acá en Perú siempre hay una fecha de inicio y después empieza en quince o veinte días después, acá parece que es normal, pero esperemos que no pase más”, añadió el jugador nacido en Bell Ville.

Finalmente, cuando fue consultado por el partido de práctica que tuvo el plantel de Alianza Lima, Hernán Barcos rescató que este tipo de duelos les sirve para no perder ritmo mientras se resuelve el problema del inicio de la Liga 1. “Otro día más tratando de agarrar ritmo entre nosotros por lo menos para que cuando comience el campeonato, que no sabemos cuándo va a ser, empezar de la mejor forma”, puntualizó.

Hernán Barcos es el jugador más experimentado de Alianza Lima. (Foto: Leonardo Fernández / GEC)

Sebastien Pineau dejará Alianza Lima

El fútbol es de oportunidades y momentos. Por ello, está en cada jugador saber aprovechar el contexto y a partir de ahí crecer como en su carrera deportiva. Esto acaba de suceder con Sebastien Pineau, que se marchará a la Major League Soccer (MLS) luego de que Alianza Lima llegase a un acuerdo con Austin FC por un contrato de dos años.

Según ‘RPP’, luego de una rápida negociación, el cuadro norteamericano fichó al jugador formado en las inferiores del cuadro ‘blanquiazul’, que dentro de las próximas semanas viajará a Estados Unidos para pasar exámenes médicos e integrarse a la pretemporada. Todo sucedió tan rápido, mientras el delantero estaba disputando el Sudamericano Sub-20 con la Selección Peruana.

Si bien Pineau había renovado con Alianza Lima hasta fines del 2024, la aparición de Austin FC cambió los planes del jugador y todo se dio de manera acelerada. Ahora, tal como sucedió con los futbolistas peruanos que emigraron al balompié estadounidense, se espera que Sebastien pueda ganarse un lugar en su nuevo equipo.





