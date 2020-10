La posibilidad de que Gianluca Lapadula pueda ser convocado en la Selección Peruana para la fecha doble de las Eliminatorias ha hecho que se abra un debate sobre el tema. Rivaldo, embajador de Betfair, cree que la blanquirroja necesita un delantero de experiencia y el actual artillero del Benevento de Italia encaja en el perfil.

“Por supuesto que podría ser de ayuda recibir a un jugador experimentado, sobre todo con Guerrero lesionado y Farfán sin ritmo de juego. Entonces, es una jugada válida que puede ser importante para la selección peruana en esta dura etapa donde faltan opciones ofensivas”, indicó el embajador de Betfair.

En la última semana, Lapadula ya obtuvo su partida de nacimiento y está en trámite su DNI, con lo que podría ser convocado si es que este documento llega a tiempo. Su club incluso ya recibió la carta de parte de la Federación Peruana de Fútbol y Rivaldo cree que el aporte del delantero de la Serie A de Italia puede ser vital por su experiencia y el nivel de la liga en la que juega.

Rivaldo cree que ausencia de Cristiano es una ventaja para el Barcelona

Cristiano Ronaldo no podrá jugar hoy ante el Barcelona ya que dio positivo nuevamente por coronavirus. Este duelo de la Champions League es uno de los más atractivos de la jornada cuando Juventus sea local ante los blaugranas. El embajador de Betfair, Rivaldo, cree que esto será una ventaja para el Barza.

“Cristiano Ronaldo no estará disponible para el choque contra Lionel Messi y, por supuesto, todos los equipos en los que ha jugado han sentido su ausencia cuando estaba lesionado o sancionado. La situación no es diferente con la Juventus y lo hemos estado viendo en las últimas semanas con el club registrando dos resultados decepcionantes en la Serie A. Su ausencia es una buena noticia para el Barcelona, porque además de su calidad también tiene un profundo conocimiento del fútbol español y del Barcelona. Marcó muchas veces contra el Barça y si lo hiciera, estoy seguro de que habría dado un extra de confianza y motivación a sus compañeros para intentar vencer al Barcelona”.

Para Betfair, un triunfo del Barcelona paga 2.4 veces tu apuesta, mientras que un empate paga 3.3 y una victoria de la Juventus en Italia paga 2.9.

Sin embargo, Rivaldo cree que el Barcelona no es candidato para ganar la Champions League de esta temporada. “El Barcelona perdió el Clásico ante el Real Madrid por 1-3 y lo que puedo decir es que no veo al Barcelona de otras épocas y, sinceramente, no les estoy depositando demasiada confianza esta temporada. Con todo el respeto al club y al entrenador, supongo que el Barcelona no está mostrando la suficiente química todavía para luchar por el título de la Champions League. Sí, todavía pueden luchar por la Liga con el Real y el Atlético de Madrid porque todavía tienen grandes jugadores y una camiseta de gran tradición, pero yo no tengo tanta confianza en que puedan pelear por la ‘Orejona’”, indicó el embajador de Betfair.

Sobre la renuncia de Josep Bartomeu al cargo de presidente del Barcelona, Rivaldo fue claro. “La incertidumbre en torno al futuro de Bartomeu supuso una gran inestabilidad para el Barza y la dirección del club. Al final se hizo inevitable que tuviera que dimitir. Hubo tantas críticas, creo que fue la decisión acertada para finalmente resolver la situación y dejar que el club siguiera adelante. Estoy seguro de que Bartomeu quería lo mejor para el club, pero fue una buena decisión afrontar la situación de una vez por todas al renunciar. El club necesita estabilidad y la atención debe volver al fútbol, cuanto más se prolongue este proceso, peor habría sido para el club. Ahora todos podemos mirar al futuro y al fútbol”.





