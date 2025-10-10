Huacha de Joao Grimaldo en Perú vs. Chile. (Video: América TV)
En el inicio del , la Bicolor comenzó a desbordar hacia el campo rival. Apelando a la velocidad, se mostró como uno de los jugadores más participativos. El extremo peruano -quien actualmente juega en Riga FC de Letonia-, superó a un defensa con una huacha que le permitió seguir su camino. Posteriormente, se metió al medio del campo para buscar un compañero y seguir la jugada. Si bien perdió el balón, el ex Sporting Cristal, es uno de los jugadores que lidera el equipo en este duelo .

