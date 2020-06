En un live de Instagram con Roberto Guizasola, Jefferson Farfán recordó la vez que fue estafado de joven con la clásica modalidad de la ‘cascada'. La ‘Foquita’ contó que cambió un par de zapatillas nuevas por un fajo de ‘dinero’.

“Había ido a la casa de mi tío Roberto (Farfán), él me regaló una zapatillas nuevas y un buzo, me los puse y me fui a Salamanca para tomar mi carro a Villa El Salvador (...) Estaba esperando mi micro, cuando vi un fajo de dólares”.

“Lo vi y lo agarré, pero un chico me vio y se acercó, me dijo para repartir, que vayamos a un parque, pero que dijo que el fajo lo guarde en mi buzo. Como yo era ‘chibolo’ acepté, pero, mientras caminábamos, yo sospeché algo, porque estaba alerta cuando pasó serenazgo”.

“Me dijo que mejor me quede con el fajo, pero que le dé mis zapatillas. Le di eso y mi casaca, él me dio unas zapatillas rotas y me quedé con el fajo. Me dijo que no lo abra hasta mi casa. Pero ya en el micro, lo abrí y veo que era puro papel periódico".

“Habían envuelto unos billetes falsos por encima y dentro del paquete era puro periódico. Me puse a llorar en el micro. Me hicieron la jugada”, recordó Farfán, entre risas con Guizasola.

Jefferson Farfán dio detalles de sus síntomas del coronavirus

“Mis análisis arrojaron que tenía síntomas de neumonía. Me aislé en mi habitación al toque, sigo encerrado hasta que entreguen mis exámenes (...) El dolor de cabeza fue lo más duro. Nunca sentí algo igual, me estaba volviendo loco”, contó Farfán.

“Perdí el olfato, el paladar, también. Gracias a Dios, mi club me controló y ahora solo estoy esperando los resultados de las pruebas que ya me saqué”, agregó.

Jefferson Farfán reveló síntomas que tuvo del coronavirus. (Video: Instagram)

