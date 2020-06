Jefferson Farfán volvió a salir en un Live de Instagram, tras ser diagnosticado con coronavirus, y esta vez se juntó con su ‘compadre’ Roberto Guizasola. Las bromas no faltaron en la amena charla, siendo Diego Penny uno de los jugadores ‘troleados’ por el par.

“Tú entras a Internet y pones ‘blooper’ en el buscador y te sale Diego Penny. Qué abusivo. Puro ‘blooper’ nomás es ese flaco”, sostuvo, entre risas, Jefferson Farfán. Ello obtuvo una rápida respuesta de ‘Cucurucho’, quien recordó el día que el '1′ les hizo ganar un título nacional con Juan Aurich. “Está muy figura. Lo conocemos de toda la vida. En un partido, le metí como tres goles. Eso sí, el día que jugamos la final con Alianza Lima, lo vi por primera vez tapando de todo”, contó.

Jefferson Farfán y Roberto Guizasola compartieron un sin fin de anécdotas, destacando mucho más las que tuvieron en su etapa escolar y proceso formativo en Alianza Lima.

Jefferson Farfán y los síntomas que tuvo a raíz del coronavirus

Jefferson Farfán vivió en carne propia los síntomas del coronavirus luego de que diera positivo hace un par de semanas. Si bien ya se recuperó del COVID-19, la ‘Foquita’ dio detalles de lo que fue tener la enfermedad.

“Mis análisis arrojaron que tenía síntomas de neumonía. Me aislé en mi habitación al toque, sigo encerrado hasta que entreguen mis exámenes (...) El dolor de cabeza fue lo más duro. Nunca sentí algo igual, me estaba volviendo loco. Perdí el olfato, el paladar, también. Gracias a Dios, mi club me controló y ahora solo estoy esperando los resultados de las pruebas que ya me saqué”, sostuvo el atacante de la Selección Peruana.

