Una semana después de que la Fiscalía la dejara en libertad, Gisella Mandriotti, presidenta de la Academia Cantolao, renunció a la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Según información de RPP, la máxima autoridad del ‘Delfín’ tomó esta decisión luego de que el Poder Judicial autorizara continuar con su investigación en libertad por el caso ‘Los Galácticos’, presunta organización criminal liderada por Agustín Lozano, presidente de la FPF, y que contaría con otros miembros como Joel Raffo, cabeza de Sporting Cristal.

Mandriotti fue detenida el pasado 7 de noviembre como parte de un operativo fiscal de allanamiento y descerraje de inmuebles vinculados con una presunta organización criminal. En sus primeras declaraciones a su llegada a la Prefectura en el Centro de Lima, Gisella exigió que “se tiene que esclarecer todo, tiene que haber justicia”.

Doce días después, la Fiscalía dejó en libertad a la presidenta de Cantolao; Jean Marcel Robilliard, exsecretario general de la FPF; Norma Rosa Alva, operadora de venta de entradas; Fredi Salazar Rondinel, contador de la FPF; y Franklin Chuquizuta, presidente de la Liga Departamental de Amazonas, quienes son investigados por el caso ‘Los Galácticos’.

Cuando quedó liberada, Cantolao publicó un comunicado donde saludó la decisión de dejar sin efecto la detención preliminar a Gisella, quien tiene más de quince años como directora y cinco como presidenta del club. “Ha sido pieza clave en el desarrollo de nuestra institución, enfocándose especialmente en las divisiones menores y las filiales de nuestra institución”, sostuvo.

Agustín Lozano volvió de Paraguay

Luego de quedar libre el pasado martes, Agustín Lozano decidió viajar a Paraguay para participar del 79° Congreso Ordinario de la Conmebol y, a su vez, de la final de la Copa Sudamericana entre Racing Club y Cruzeiro. A su regreso a tierra peruana, se pronunció sobre el caso que reina en la Federación Peruana de Fútbol en estos momentos.

“En estos días que ha pasado veo que se nos acusa que la Federación no tiene plata, que está quebrada. Para aquellos que dicen eso, la Federación es la más consistente económicamente. Es la más estable y tiene un gran potencial porque se da el lujo de grandes inversiones en infraestructuras, que muchos quisieran tenerlo y no pueden. Hoy se nos dice que no hemos pagado CTS, líneas telefónicas”, mencionó a la salida del aeropuerto, para América Deportes y Best Cable.

A su vez, indicó que “¿cómo pagarlo si en ese periodo la gente que tiene las facultades no han podido hacerlo porque estaban privados de su libertad? Hoy en día se está regularizando todo eso. La FPF de hoy es ordenada, con una administración financiera, económica y administrativa que otros quisieran, aunque les cuesta reconocer”.

Antes de retirarse, Agustín Lozano fue consultado por la pérdida de la sede de organización del Sudamericano Sub-20 en 2025: “Habría que preguntar al IPD por qué no cumplió. Se comprometió en cumplir a tiempo con los estadios de Arequipa y no es la primera vez que el Gobierno ha fallado”.

Agustín Lozano en la premiación de al final de la Copa Sudamericana 2024.





