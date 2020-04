Las redes sociales se han vuelto un nuevo medio para informar y para realizar entrevistas. Muchos jugadores de fútbol han dado entrevistas contando sus experiencia y curiosidades. En esta ocasión, Jefferson Farfán conversó con Jesús Alzamora en una transmisión en vivo, a través de Instagram.

Dentro de la conversación que tuvieron, Jefferson Farfán se refirió a Reimond Manco, debido a su paso por el PSV. La ‘Foquita’ se refirió a los jugadores que pasaron por el club holandés “En el PSV habían estado Arjen Robben, Ronaldo, Romario, Reimond Manco (entre risas)”.

Jefferson Farfán pensó que a Reimond Manco le iría bien en su llegada al PSV. “Yo siempre he dicho que para mí, Reimond ha sido uno de los jugadores más talentosos que yo he visto, de lo más talentoso que yo he visto en el Perú ha sido Reimond, era increíble”, señaló la ‘Foquita’.

“(Reimond) Tenía una técnica increíble, por eso lo contrataron en el PSV”, añadió Jefferson Farfán. Reimond Manco no tuvo un buen paso por equipos internacionales debido a factores externos, sin embargo, ‘Rei’ se encuentra en Deportivo Binacional en busca de una buena temporada.

La anécdota de Andrés Mendoza y Erick Delgado

Jefferson Farfán también contó una anécdota que se dio, años atrás en los entrenamientos de la Selección Peruana. La ‘Foquita’ explicó que, en las prácticas, Andrés Mendoza disparaba muy fuerte en los ejercicios de definición en contra de Erick Delgado. Este, harto del abuso, fue a emplazar a ‘Andlé’; sin embargo, el ex jugador del Brujas lo retó a pelear.

Después de la gresca que tuvieron, dividido en tres partes, el ‘Cóndor’ Mendoza decidió parar y lo tomaron como un momento divertido entre ambos jugadores. Es preciso destacar que, el anécdota se dio en la época de Paulo Autori.

