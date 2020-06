Jefferson Farfán y Roberto Guizasola tuvieron una divertida charla por Instagram Live, en la que recordaron muchas anécdotas de sus respectivas etapas como futbolistas. Incluso, una de ellas tuvo como protagonista a Paolo Guerrero, quien no se salvó de las bromas de la ‘Foquita’ y ‘Cucurucho’.

Según detallaron los ‘compadres’, el ‘Depredador’ sufrió una ‘ajustada’ por parte de Michael Guevara, luego que lo coja de punto para realizarle bromas pesadas, las mismas que no fueron toleradas por ‘Solanito’, cuando todos compartían una concentración de un equipo juvenil nacional.

“Mantecoso, Mantecoso, le decía mi ‘compadre’ a Michael. El ‘chato’ se subió a la cama y le metió una patada en el pecho a Paolo, que lo mandó a la pared y ese día se acabó el Mantecoso”, contó -entre risas- Jefferson Farfán.

Jefferson Farfán y los síntomas que tuvo a raíz del coronavirus

Jefferson Farfán vivió en carne propia los síntomas del coronavirus luego de que diera positivo hace un par de semanas. Si bien ya se recuperó del COVID-19, la ‘Foquita’ dio detalles de lo que fue tener la enfermedad.

“Mis análisis arrojaron que tenía síntomas de neumonía. Me aislé en mi habitación al toque, sigo encerrado hasta que entreguen mis exámenes (...) El dolor de cabeza fue lo más duro. Nunca sentí algo igual, me estaba volviendo loco. Perdí el olfato, el paladar, también. Gracias a Dios, mi club me controló y ahora solo estoy esperando los resultados de las pruebas que ya me saqué”, sostuvo el atacante de la Selección Peruana.

