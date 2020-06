Jefferson Farfán y Roberto Guizasola sostuvieron un divertido Live en Instagram, en el que compartieron decenas de anécdotas que vivieron en la etapa que pasaron para convertirse en futbolistas profesionales. En una de ellas, recordaron a Wilmer Aguirre, jugador que estudió con ellos en el colegio ‘Los Reyes Rojos’.

Los ‘compadres’, contaron que el ‘Zorrito’ era un ‘pillo’ en su etapa escolar y que, incluso, tomaba el material de estudio que le daban para su formación académica y hacia negocio con ello.

"Wilmer se quedaba con los Baldor (libros) del colegio. Me acuerdo que cada uno lo vendía como en 50 soles y, en esa época, era plata”, confesó Roberto Guizasola. Esto generó las carcajadas de Jefferson Farfán, quien ‘vaciló’ al ‘Rayo’ por su posterior acento francés tras su paso por Metz.

Jefferson Farfán y los síntomas que tuvo a raíz del coronavirus

Jefferson Farfán vivió en carne propia los síntomas del coronavirus luego de que diera positivo hace un par de semanas. Si bien ya se recuperó del COVID-19, la ‘Foquita’ dio detalles de lo que fue tener la enfermedad.

“Mis análisis arrojaron que tenía síntomas de neumonía. Me aislé en mi habitación al toque, sigo encerrado hasta que entreguen mis exámenes (...) El dolor de cabeza fue lo más duro. Nunca sentí algo igual, me estaba volviendo loco. Perdí el olfato, el paladar, también. Gracias a Dios, mi club me controló y ahora solo estoy esperando los resultados de las pruebas que ya me saqué”, sostuvo el atacante de la Selección Peruana.

Jefferson Farfán reveló síntomas que tuvo del coronavirus. (Video: Instagram)