Aunque en la previa no había muchas esperanzas de que la Selección Peruana pudiera hacer el milagro en La Bombonera, la derrota a manos de Argentina solo confirmó que tenemos un equipo sin ideas para generar el mínimo peligro en campo contrario y, desde el banquillo, Jorge Fossati parece perdido entre la terquedad por su 3-5-2 y la incompetencia al no tener un plan B cuando su estrategia inicial no funciona. Y esto no solo se vio en Buenos Aires, sino cada vez que la ‘Blanquirroja’ tuvo que hacer algo más que solo defender a ultranza. ¿Los resultados? Estamos últimos en las Eliminatorias 2026 y no tenemos razones futbolísticas para creer que aún podemos pelear por la clasificación.

Cuando Jorge Fossati se puso el buzo de la ‘Bicolor’ como una solución tras el descalabro que sufrimos con Juan Reynoso –dos puntos y un solo gol en las seis primeras fechas de las Eliminatorias–, la principal justificación que tuvo Juan Carlos Oblitas para buscarlo fue su pasado reciente en Universitario de Deportes, donde en muy poco tiempo implantó sus conceptos y salió campeón de la Liga 1 2023. Sin embargo, el director General de Fútbol de la FPF no consideró un punto clave en su decisión: el tiempo de trabajo en una selección es muy distinto al que los entrenadores tienen en un club.

Perú no registró un solo remate frente a Argentina en Buenos Aires. (Foto: AFP)

Fossati no fue capaz de replicar el poder de convencimiento que sí tuvo en la ‘U’, y con el correr de los meses exhibió su obstinación al insistir por un planteamiento de juego que redujo las pocas virtudes de sus dirigidos. Un técnico puede tener un esquema base en el que confía a ciegas, pero si no se adapta a sus futbolistas y, por el contrario, los fuerza a amoldarse a lo que él quiere sin tantas horas de ensayo, el resultado es el que vimos: Luis Advíncula jugando por izquierda, Oliver Sonne como interior, Alexander Callens como carrilero, Edison Flores de mediocampista –cuando en los dos últimos años viene jugando de delantero– y hasta Alex Valera de volante por fuera.

Este año nos deja un balance en rojo, donde lo poco por destacar en materia defensiva no nos sirvió para competir, por lo que el futuro se avizora sombrío en los seis partidos que nos quedan en el 2025. “La parte dirigencial y el director de fútbol analizarán el trabajo que se ha hecho hasta ahora y ahí veremos qué es lo que piensan ellos, y sabremos cómo sigue la historia”, dijo el ‘Nono’ tras la caída ante la ‘Albiceleste’, dejando muchas interrogantes sobre su continuidad. ¿Debe seguir al mando de la Selección Peruana para buscar revertir esta situación? ¿Tiene argumentos para que sea el que lidere un proceso a largo plazo pensando en el Mundial del 2030? ¿O los malos resultados que cosechó en este 2024 son suficientes para pensar en su destitución?

Competición Fecha Partido Sistema Amistoso 22/03/2024 Perú 2-0 Nicaragua 3-5-2 Amistoso 26/03/2024 Perú 4-1 República Dominicana 3-5-2 Amistoso 07/06/2024 Perú 0-0 Paraguay 3-5-2 Amistoso 14/06/2024 El Salvador 0-1 Perú 3-5-2 Copa América 2024 21/06/2024 Perú 0-0 Chile 3-5-2 Copa América 2024 25/06/2024 Perú 0-1 Canadá 3-5-2 Copa América 2024 29/06/2024 Argentina 2-0 Perú 3-4-3 Eliminatorias 2026 06/09/2024 Perú 1-1 Colombia 3-5-2 Eliminatorias 2026 10/09/2024 Ecuador 1-0 Perú 3-5-2 Eliminatorias 2026 11/10/2024 Perú 1-0 Uruguay 3-5-2 Eliminatorias 2026 15/10/2024 Brasil 4-0 Perú 3-5-2 Eliminatorias 2026 15/11/2024 Perú 0-0 Chile 3-5-2 Eliminatorias 2026 19/11/2024 Argentina 2-0 Perú 3-5-2

Los registros de Jorge Fossati con la Selección Peruana.

Jorge Fossati solo ha ganado un partido oficial con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Decisiones cuestionables

Jorge Fossati tomó una Selección Peruana que no ganaba un partido oficial desde marzo del 2022, por lo que prefirió que sus primeros amistosos fueran frente a rivales de un nivel similar, desechando las opción de chocar con Italia en Estados Unidos. Los encuentros contra Nicaragua y República Dominicana en marzo, le permitieron tener contextos más favorables para empezar a engranar su idea futbolística, probando varios nombres que le pudieran ser útiles en la Copa América y las Eliminatorias.

Lo mismo pasó en los duelos frente a Paraguay y El Salvador en junio, donde definió a sus 26 futbolistas para afrontar el certamen continental en Estados Unidos. Precisamente aquí iniciaron los primeros cuestionamientos a sus decisiones. En lugar de utilizar este torneo como un banco de pruebas para los partidos cruciales en el proceso clasificatorio, optó por respaldar a Christian Cueva que venía sin jugar desde octubre del año pasado y apostó por recuperarlo en favor de la ‘sele’. Además, dejó afuera a futbolistas que hubieran calzado mejor en su esquema, como Paolo Reyna, Jhamir D’Arrigo, Kenji Cabrera, entre otros.

Claramente Fossati se enfocó en el presente inmediato y no se proyectó en un escenario donde iba a necesitar a estos futbolistas. El uruguayo hizo lo más fácil y recostó sus esperanzas en una generación de jugadores que ya no estaban en su mejor momento, en lugar de rodearlos con caras nuevas para encontrar un punto medio que le permitiera iniciar con aquel recambio que el propio Juan Reynoso no pudo siquiera empezar. Evidentemente esto no hubiera evitado que nos marchemos de la Copa América en fase de grupos y sin anotar un solo gol, pero al menos hubiese servido como un ensayo para ver lo que teníamos de cara a las Eliminatorias.

Christian Cueva no fue considerado por Jorge Fossati para las Eliminatorias. (Foto: ITEA Sports)

Cinco puntos en seis fechas

Llegó septiembre y por fin la hora de la verdad se posó frente a nosotros. Inconscientemente Jorge Fossati asumió su error y no volvió a llamar más a Christian Cueva, quien tras la Copa América fue visto en una discoteca y tardó en encontrar equipo como para por lo menos hacer un guiño en una posible convocatoria. De esta manera, la Selección Peruana cosechó un punto tras empatar con Colombia y caer en su visita a Ecuador, dejando como saldo positivo la relativa solidez defensiva que mostró el equipo.

Ya en octubre, la ‘Blanquirroja’ construyó su triunfo frente a Uruguay con mucho esfuerzo y se hizo fuerte en el Estadio Nacional para sumar su primera victoria en las Eliminatorias. Sin embargo, el 4-0 que nos propinó Brasil no solo nos volvió a un realidad que ya conocíamos, sino que trastocó la fortaleza en la última línea que tanto destacamos. Asimismo, en el balance general volvimos a estar en deuda en materia ofensiva y no fuimos capaces de por lo menos insinuar que teníamos algo de ambición por causar peligro fuera de Lima.

Perú está a seis puntos de la zona de repechaje en las Eliminatorias 2026. (Foto: AFP)

No podemos obviar que Jorge Fossati tuvo que afrontar varias ausencias a lo largo de estos meses, pero sin que suene como una excusa para justificar el pobre nivel colectivo de la ‘Bicolor’. Así pues, en noviembre fue la fecha doble más decepcionante, ya que cuando teníamos la obligación de dar el golpe sobre la mesa venciendo a Chile, nos mostramos como una selección inútil y sin una idea clara de cómo hacerle daño a nuestro rival. Mientras la ‘Roja’ volvió a Santiago con un punto valioso, nosotros nos quedamos en el Estadio Monumental con el mal sabor de boca por un penal que casi nos da un triunfo que no merecíamos.

De este modo, la derrota ante Argentina solo agudizó más nuestra situación y nos dejó en la cola de las Eliminatorias con siete puntos, a seis de la zona de repechaje. Indudablemente el 3-5-2 nunca cuajó en el plantel y los futbolistas se sintieron incómodos al ser obligados a pensar más en el arco propio que en el del rival. El sistema y la necedad de Jorge Fossati nos limitó más allá de nuestras carencias, minimizando los pocos recursos que teníamos y con la sola premisa de defendernos bien para luego ver qué más podíamos hacer; pero estaba claro que no podíamos hacer nada más, con carrileros coaccionados para cumplir roles para los que no estaban acostumbrados, con volantes más preocupados en correr detrás de la pelota y delanteros desconectados del resto de sus compañeros. Todo muy forzado y sin un orden lógico.

Paolo Guerrero sigue siendo parte de la Selección Peruana a pesar de sus 40 años. (Foto: ITEA Sports)

¿Se queda o se va?

Jorge Fossati ya fue claro sobre su continuidad. Si bien consideró que todavía tenemos opciones de pelear por la clasificación, Agustín Lozano se manifestó sobre esta situación y reveló que instalará una comisión que se encargará de analizar a profundidad todos los escenarios posibles, evaluando el balance que nos deja este amargo 2024. “Estoy instalando una comisión para que puedan evaluar a todos los profesionales que están a cargo de nuestras selecciones, para ver qué cosa podemos plantear de inmediato para fortalecer lo que se viene haciendo y tratar de revertir este mal momento”, sostuvo en diálogo con RPP.

El éxito de Fossati a lo largo de su carrera no se explicaría sin su 3-5-2. Así salió campeón en Uruguay, Ecuador, Qatar, Paraguay y Perú, además de sus logros internacionales como campeón de la Copa Sudamericana y la Champions League de Asia. Sus pergaminos lo respaldan. Sin embargo, en más de una ocasión ha dejado en claro que no va a cambiar de sistema, lo que a todas luces es una postura contraproducente para el contexto que atravesamos, tanto en resultados como en materia prima para trabajar. Es un técnico cerrado y corremos el riesgo de cerrar el peor proceso clasificatorio de nuestra historia, si es que ya no lo es –viendo que Sudamérica nunca tuvo tantos cupos para ir al Mundial–.

Carlos Zambrano fue claro: “Hay que ser realistas, no tenemos más jugadores. Solo somos los que estamos acá colocando la cara. Se nos vienen tiempos complicados, nos coloca bien en el fondo y es difícil remarla así”. Son muchas interrogantes en el tintero y la inestabilidad de la FPF tampoco ayuda a creer que esto se solucionará cambiando de entrenador. ¿Quién se atrevería a negociar su trabajo con una Federación que hoy en día vive bajo la lupa del Ministerio Público? Futbolistas como Joao Grimaldo, Paolo Reyna, Erick Noriega, Bryan Reyna, Oliver Sonne, Diego Romero, Piero Quispe, Catriel Cabellos, Kenji Cabrera, Maxloren Castro, Luis Ramos, entre otros, necesitan foguearse en un mejor contexto. Ojalá que las decisiones que se tomen les permitan mirar el futuro con algo de optimismo.

Jorge Fossati también dirigió a Uruguay en las Eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006. (Foto: Getty Images)





TE PUEDE INTERESAR