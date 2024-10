El presente de la Selección Peruana en las Eliminatorias al Mundial 2026 denota un panorama complicado: tres puntos en ocho partidos disputados. Por lo pronto, la bicolor ocupa el último lugar en la tabla de posiciones y, este mes de octubre, afrontará una nueva fecha doble enfrentando a Uruguay (11/10) y Brasil (15/10). Consciente de esta situación, Jorge Fossati se encuentra enfocado en conseguir los mejores resultados por lo que ya inició la etapa de entrenamientos. Además, este jueves, brindó una entrevista para Sport 890 y confesó detalles sobre su presente, sumado a los cuestionamientos de los hinchas en redes sociales.

“Por la experiencia, me entero de poco y nada porque no tengo redes, es una decisión que tomé hace mucho tiempo. Después, no veo nada de lo que puedan ser comentarios. Que la gente esté ansiosa es lógico. Van ocho partidos de Eliminatorias y tenemos tres puntos, eso es lógico”, contó al medio uruguayo.

Además, aclaró que no se encuentra a la expectativa de una posible salida del cargo: “Lo que siento en la calle es solo cariño, respeto. En ese sentido, estoy como debo sentirme a esta altura de mi vida. Si mi cargo esta en juego o no, la verdad, no me preocupa. Uno trabaja con el orgullo de querer llegar a conseguir la meta, pero tampoco me voy a poner mal. Una vez me dijeron que no tuviera miedo que me saquen. Trato de hacer lo que prometo y yo nunca prometo resultados”.

Jorge Fossati, entrenador de la Selección Peruana. (Foto: Bicolor)

En ese sentido, Fossati se refirió a las constantes ausencias por lesiones que ha tenido en el proceso, mencionando a jugadores como Yoshimar Yotún quien no volverá hasta la próxima temporada. A su vez, confía en los convocados para revertir los malos resultados en los últimos partidos.

“Hay jugadores importantes, algunos más que otros. Pero prácticamente todo el año hemos tenido jugadores que no han podido estar por temas de lesiones como Yotún o Pedro Aquino, y otros porque no están en buen nivel por distintas circunstancias. Hoy se sabe todo y hay un par de jugadores más de los demás nombres, de los importantes, que están en duda, pero bueno, acá lo que se trata es que tenemos que llegar de la mejor manera que podamos a enfrentar a Uruguay con los que estén”, aseguró.

Por otro lado, el DT que confían en ganar a Uruguay en Lima: “Si no pienso que podemos ganarle a Uruguay, mejor ni me presento. Creo que la realidad del fútbol sudamericano es que dejó de haber, como no hace mucho había, equipos accesibles. Ahora están los más fuertes y los menos fuertes. Fíjate que Bolivia le ganó a Chile”.

A su vez, agregó sobre la falta de efectividad: “¿Por qué nos falta gol? Creo que no es el mejor camino, ni mucho menos, la ansiedad... ¿Pero cómo haces para quitártela? Por más que no quieres mirar la tabla, la conoces. Uno sabe la necesidad que hay de conseguir resultados y los resultados llegan a través de conseguir goles”.

Por lo pronto, la Selección Peruana continúa con sus entrenamientos en la Villa Deportiva Nacional (Videna) con los convocados del medio local. En los próximos días se incorporarán quienes militan en el exterior. Cabe resaltar que también se anunció la desconvocatoria de Gianluca Lapadula por lesión y en su reemplazo se integró Luis Ramos.





La lista de convocados de Perú ante Uruguay y Brasil

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario).

Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario). Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers, USA), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas, GRE), Luis Abram (Atlanta United, USA).

Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers, USA), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas, GRE), Luis Abram (Atlanta United, USA). Mediocampistas: Renato Tapia (Leganés, ESP), Jesús Castillo (Gil Vicente, POR), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Marcos López (FC Copenhague, DEN), Sergio Peña (Malmo, SWE), Piero Quispe (Pumas, MEX), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City, USA).

Renato Tapia (Leganés, ESP), Jesús Castillo (Gil Vicente, POR), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Marcos López (FC Copenhague, DEN), Sergio Peña (Malmo, SWE), Piero Quispe (Pumas, MEX), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City, USA). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (Cusco FC), Edison Flores (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano de Córdoba, ARG), Joao Grimaldo (Partizán, SRB), José Rivera (Universitario).

Perú vs. Uruguay: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

El partido entre las selecciones de Perú y Uruguay, por la novena fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, está programado para el próximo viernes 11 de octubre en el Estadio Nacional de Lima. El duelo empezará a las 8:30 de la noche (hora local) en países como Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay se verá dos horas más tarde. Mientras que las 9:30 pm. marca el inicio en Chile, Bolivia y Paraguay.

El choque de Eliminatorias 2026 entre Perú y Uruguay será transmitido en territorio nacional por los canales América TV (4), ATV (9) y Movistar Deportes. En cuanto al servicio de streaming, este hará llegar el partido vía Movistar Play. En territorio charrúa, las señales encargadas de la transmisión serán VTV, Antel., AUF TV y DGO (DIRECTV). ¡No te lo puedes perder!

