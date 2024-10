La fecha doble de octubre de las Eliminatorias al Mundial 2026 tendrá dos enfrentamientos claves para la Selección Peruana. Los dirigidos por Jorge Fossati se medirán ante Uruguay (11/10) y Brasil (15/10); para esta ocasión, el estratega uruguayo convocó a 26 jugadores y los integrantes de la Liga 1 ya comenzaron a trabajar en la Villa Deportiva Nacional (VIDENA). Si bien el torneo local se paralizó, la actividad en el exterior se mantiene para este fin de semana y nuestros compatriotas disputarán su último partido antes de integrarse al equipo de todos.

En primera instancia, Renato Tapia tendrá actividad este viernes 4 de octubre, desde las 2:00 p.m. (hora peruana). Leganés será local ante Valencia, por una nueva jornada de LaLiga. Para el sábado, el fútbol no se detiene y, desde temprano (9:30 a.m.), Jesús Castillo buscará sumar minutos ante Gil Vicente vs. Estrella Amadora.

En Grecia, Alexander Callens podría arrancar en el choque entre AEK Atenas vs. Panetolikos desde las 11:30 a.m. (hora peruana). A la mis hora, Joao Grimaldo estará a la expectativa con Partizán cuando reciban a Tekstilac en la primera división del fútbol de Serbia.

Por la tarde, la acción se traslada hacia la MLS con la participación de Miguel Araujo en Portland Timbers vs. FC Dallas, a las 6:00 p.m. (hora peruana). Pedro Gallese y Wilder Cartagena estarán en la visita de Orlando City ante Cinciniatti, desde las 6:30 p.m. (hora peruana). En el mismo horario, Luis Abram será parte de la zaga central en el partido de Atlanta United vs. New York Red Bull.

Ya en la noche, Piero Quispe buscará un nuevo triunfo en la visita de Pumas a Toluca por la Liga MX. El volante anotó en la jornada anterior, por lo que podría estar desde el inicio, siendo considerado de manera constante por el DT. Las acciones inician a las 8:00 p.m. (hora peruana).

Por último, el domingo 6, habrá un enfrentamiento de peruanos en Dinamarca: Oliver Sonne y Marcos López jugarán en el choque de Silkeborg vs. Copenhague, a partir de la 1:00 p.m. (hora peruana). Además, desde las 2:30 p.m. (hora peruana), Bryan Reyna estará a la expectativa en el juego de Belgrano vs. Talleres. El último en participar será Luis Advíncula con Boca Juniors ante Argentinos Juniors a las 7:00 p.m. (hora peruana).

Cada compatriota finalizará sus respectivos partidos y alistará maletas para arribar al Perú. De acuerdo al calendario, el primero en llegar podría ser Renato Tapia. La idea de Jorge Fossati es contar, lo más pronto posible, con todos los convocados para poder planificar el siguiente duelo.

PERUANOS PARTIDO FECHA HORA PERUANA Renato Tapia Leganés vs. Valencia 4/10 2:00 p.m. Jesús Castillo Gil Vicente vs. Estrella Amadora 5/10 9:30 a.m. Alexander Callens AEK Atenas vs. Panetolikos 5/10 11:30 a.m. Joao Grimaldo Partizán vs. Tekstilac 5/10 11:30 a.m. Miguel Araujo Portland Timbers vs. FC Dallas 5/10 6:00 p.m. Pedro Gallese y Wilder Cartagena Cinciniatti vs. Orlando City 5/10 6:30 p.m. Luis Abram Atlanta United vs. NY Red Bull 5/10 6:30 p.m. Piero Quispe Toluca vs. Pumas 5/10 8:00 p.m. Sergio Peña Malmo vs. Varnamo 6/10 9:30 a.m. Oliver Sonne y Marcos López Silkeborg vs. Copenhague 6/10 1:00 p.m. Bryan Reyna Belgrano vs. Talleres 6/10 2:30 p.m. Luis Advíncula Boca vs. Argentinos Juniors 6/10 7:00 p.m.





La lista de convocados de Perú ante Uruguay y Brasil

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario).

Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers, USA), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas, GRE), Luis Abram (Atlanta United, USA).

Mediocampistas: Renato Tapia (Leganés, ESP), Jesús Castillo (Gil Vicente, POR), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Marcos López (FC Copenhague, DEN), Sergio Peña (Malmo, SWE), Piero Quispe (Pumas, MEX), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City, USA).

Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (Cusco FC), Edison Flores (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano de Córdoba, ARG), Joao Grimaldo (Partizán, SRB), José Rivera (Universitario).

Perú vs. Uruguay: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

El partido entre las selecciones de Perú y Uruguay, por la novena fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, está programado para el próximo viernes 11 de octubre en el Estadio Nacional de Lima. El duelo empezará a las 8:30 de la noche (hora local) en países como Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay se verá dos horas más tarde. Mientras que las 9:30 pm. marca el inicio en Chile, Bolivia y Paraguay.

El choque de Eliminatorias 2026 entre Perú y Uruguay será transmitido en territorio nacional por los canales América TV (4), ATV (9) y Movistar Deportes. En cuanto al servicio de streaming, este hará llegar el partido vía Movistar Play. En territorio charrúa, las señales encargadas de la transmisión serán VTV, Antel., AUF TV y DGO (DIRECTV). ¡No te lo puedes perder!





