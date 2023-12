Si bien no fue un secreto para nadie que él era el elegido para suceder a Juan Reynoso en la Selección Peruana, hacía falta la oficialización de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Así pues, el último miércoles se confirmó que Jorge Fossati asumirá las riendas de la ‘Blanquirroja’ con el objetivo de reconducir el camino en las Eliminatorias 2026 y buscar la clasificación a la próxima justa mundialista. En ese sentido, Johan Fano, un exseleccionado que dejó algunos gratos recuerdos cuando defendió a nuestro país, analizó el presente de la ‘Bicolor’ y cómo podría darse este proceso de la mano del uruguayo.

En primera instancia, el exdelantero recordó el pasado reciente del ‘Flaco’ en Universitario de Deportes, donde salió campeón de la Liga 1 Betsson 2024 tras vencer a Alianza Lima en las finales que se jugaron en noviembre. Asimismo, recalcó que el ‘charrúa’ tiene los galones para asumir un reto como el que tendrá en la Selección Peruana, ya que anteriormente trabajó en el seleccionado de su país y obtuvo logros importantes a nivel de clubes –campeonó en Ecuador, Uruguay y Paraguay, además de los títulos de la Copa y Recopa Sudamericana con Liga de Quito en el 2009–.

“Es bastante importante lo que desarrolló con Universitario, también los procesos que ha vivido en otros equipos, tiene la experiencia de haber estado en la selección uruguaya, sabe lo que son las Eliminatorias y todo eso lo lleva a tener la oportunidad de llegar a la Selección Peruana, donde hoy se necesita cambiar el rumbo. Esperemos que todo el buen proceso que ha hecho en Universitario lo pueda desarrollar en la selección”, sostuvo en diálogo con el programa La Hora de Lalo de Ovación.

Por otro lado, Johan Fano también se refirió a la salida de Juan Reynoso, quien fue cesado de su cargo por los malos resultados que cosechó en el arranque de las Eliminatorias 2026: dos puntos de 18 posibles, dos empates, cuatro derrotas, ocho goles en contra y solo uno a favor. El exfutbolista de 45 años sostuvo que quizás hubiera sido sensato esperarlo hasta la Copa América, pero a su vez recalcó que en el fútbol es inevitable que los números pesen cuando se tienen que tomar este tipo de decisiones.

“Uno siempre quiere que a un peruano le vaya bien, no sé cuál habrá sido el apresuramiento, a veces los resultados mandan y lastimosamente no se le dieron. Creo que hubiera sido bueno haberle dado la oportunidad de tener la Copa América, hay mucha gente que no entiende que es diferente tener a un equipo en el día a día y ser técnico de selección, donde tienes al equipo completo solo dos o tres días antes del partido”, acotó.

Finalmente, el ‘Gavilán’ habló sobre su futuro como entrenador y la preparación que viene teniendo en Colombia, donde en el 2021 ya tuvo un breve paso en el banquillo de Águilas Doradas. El exdelantero que pasó por Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sport Boys, León de Huánuco, Once Caldas, entre otros clubes, sueña con poder demostrar todo lo que ha aprendido a lo largo de los últimos años y, si se da la posibilidad, en algún momento tentar el banquillo de la Selección Peruana.

“Ya el tiempo de preparación, de estudio en Colombia, a uno le ha hecho crecer, validar los conceptos que tiene y uno tiene sus sueños y el sueño que tengo a corto plazo es que se me brinde la oportunidad de tener un equipo a disposición, junto a mi comando técnico, y ahí poder mostrar las condiciones de por qué uno se siente capaz de llegar a dirigir y a largo plazo llegar a ser técnico del más grande, dirigir en el exterior y por qué no, tener más adelante la oportunidad de llegar a una selección”, puntualizó.

¿Cuándo será el debut de Jorge Fossati como DT de Perú?

Tras la oficialización de Jorge Fossati como director técnico de la Selección Peruana, toca revisar el calendario para conocer cuándo debutará en su nuevo cargo. Si tomamos en cuenta las fechas FIFA, esto se dará en los partidos amistosos de marzo –en total serán cuatro pruebas, puesto que también se jugarán dos duelos más en junio–, frente a rivales aún por confirmar. Según señalo Franco Navarro Mandayo, gerente de Selecciones Nacionales de la FPF, todo está encaminado y pronto conoceremos a los países que enfrentaremos.

En lo concerniente a su estreno oficial, este será en la Copa América 2024. La ‘Blanquirroja’ integra el Grupo A junto a Argentina, Chile y Concacaf 5 (Canadá o Trinidad y Tobago), por lo que el primer partido en esta serie será frente a la ‘Roja’ el 21 de junio en el AT&T Stadium. Posteriormente chocaremos con el representante norteamericano, el 25 de junio en el Children’s Mercy Park; para cerrar ante la vigente campeona del mundo en el Hard Rock Stadium, el 29 de junio.





