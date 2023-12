Tras la oficialización de que Christian Cueva no continuará en Alianza Lima por no haber renovación, su futuro continúa siendo incierto. Lo que sí es una certeza es que el volante nacional de 32 años deberá ser sometido a una operación de ligamento cruzado en la rodilla derecha al arrastrar con este problema hace varios meses atrás y no poder ser superado solo con rehabilitación. Depor pudo conocer que la voluntad del jugador es realizar dicha operación en Estados Unidos y también tener cierto tiempo de recuperación en dicho país. Por su parte, el cuadro blanquiazul, tal y como se comprometió al momento de no renovarle, será el club que corra con los gastos de operación y recuperación, considerando que la lesión ocurrió mientras formaba parte de la institución. ¿Cuánto tardará en volver a las canchas y dónde continuará su carrera?

